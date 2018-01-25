年前皮膚大掃除！醫美門診增2.5成

2018年01月25日 11:09 中時 林欣儀

再過不到一個月就是農曆新年了，除了家家戶戶大掃除，愛美的女性更不會放過漂亮過年的機會！中國附醫統計，近來醫美門診量較平常增加2.5成，多數患者都是除斑、雷射，預估年後還會有一波體雕的瘦身熱潮。

中國醫藥大學附設醫院美容醫學中心主任張長正指出，許多民眾在年節前求助醫美光電儀器，希望清除臉上的斑斑點點，也使得近來門診量暴增約2成5，尤其，最新式儀器「陣列式透鏡蜂巢皮秒雷射」堪稱沒有恢復期，最受患者青睞。

年僅24歲的網紅Iris去年才從英國返台，她說，返台後因氣候較不適應，皮膚敏感、泛紅，且顴骨部位有明顯斑點，即便用遮瑕膏覆蓋，也仍會有一片黑黑的感覺，日前接受「陣列式透鏡蜂巢皮秒雷射」，感覺皮膚像是從茶葉蛋變成了白煮蛋。

張長正表示，因亞洲女性皮膚特性，門診除斑患者約有3成為「肝斑」，這類患者合併有光老化、皮膚變薄、敏感泛紅等情況，使得接受雷射除斑後常有反黑情況，且一般雷射恢復期較長，容易引發反黑、白斑或色素不均、復發等問題。

張長正強調，「陣列式透鏡蜂巢皮秒雷射」對皮膚造成的熱能作用時間短，熱傷害小、連帶反黑機率也大幅降低，且幾乎沒有恢復期，是目前醫美門診中最受歡迎的除斑方式。

張長正也建議，最近空汙問題嚴重，許多民眾會多洗臉，但清潔重點不在次數多寡、應正確洗臉，民眾最好仍維持每天早、晚清潔，並使用冷水、中性皂鹼，之後以細毛巾擦拭。

(中時)