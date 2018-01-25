藍文青怒撇對員工動粗 縮編員工「止血」

藍文青今早發聲明。（資料照）

友善列印
中時
藍文青（右起）當時找「包青天」金超群以及「師爺」范鴻軒站台。（資料照）

資深藝人藍文青去年9月重出江湖經營藍寶寶麻辣鍋，風光開兩家店，還找來金超群及范鴻軒站台，不過營業5個月，卻遭員工指控動粗、罵髒話爆裁員，對此，藍文青向媒體否認毆員工。但坦言，大環境不如預期，把麻辣火鍋比照六星級飯店營運，1家店每月光員工薪水就發200多萬，才會縮編，完全符合勞基法，其中一家店已改為會館，有包場才開。藍文青今（25日）發聲明，將對不實內容將採取法律行動。

聲明：

本人對於有人指控我毆打藍寶寶員工的事情，因為實屬惡意抹黑栽贓，經與律師團討論後決定，我要以加重毀謗罪追究爆料中傷者的法律責任。

藍寶寶麻辣火鍋經營得不錯，只是我們的員工基礎員工薪資與相關的開銷過於龐大，所以我看不到利潤，所以身為老闆決定節省開銷保住利潤，這是一個企業經營天經地義的道理。

因此我做了縮編的工作，這也是無可厚非的事情，我們沒有欺負過任何一個孩子，我善待每一個人，我教育每一個工作人員，要做好每一件事情，那是對他自己負責。

所以我們沒有如報載，爆料者所言負面的內容。往後若再有人任意破壞藍寶寶的名譽，我也是不會允許的。感謝各界媒體的關注 。

藍寶寶負責人藍文青敬上

2018/1/25

(中時)

分手是真的！宋承憲認了情斷劉亦… 鞏俐爆新戀情！十指緊扣法電子樂…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。