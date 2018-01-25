藍文青怒撇對員工動粗 縮編員工「止血」

2018年01月25日 10:38 中時 洪秀瑛

藍文青（右起）當時找「包青天」金超群以及「師爺」范鴻軒站台。（資料照）

資深藝人藍文青去年9月重出江湖經營藍寶寶麻辣鍋，風光開兩家店，還找來金超群及范鴻軒站台，不過營業5個月，卻遭員工指控動粗、罵髒話爆裁員，對此，藍文青向媒體否認毆員工。但坦言，大環境不如預期，把麻辣火鍋比照六星級飯店營運，1家店每月光員工薪水就發200多萬，才會縮編，完全符合勞基法，其中一家店已改為會館，有包場才開。藍文青今（25日）發聲明，將對不實內容將採取法律行動。

聲明：

本人對於有人指控我毆打藍寶寶員工的事情，因為實屬惡意抹黑栽贓，經與律師團討論後決定，我要以加重毀謗罪追究爆料中傷者的法律責任。

藍寶寶麻辣火鍋經營得不錯，只是我們的員工基礎員工薪資與相關的開銷過於龐大，所以我看不到利潤，所以身為老闆決定節省開銷保住利潤，這是一個企業經營天經地義的道理。

因此我做了縮編的工作，這也是無可厚非的事情，我們沒有欺負過任何一個孩子，我善待每一個人，我教育每一個工作人員，要做好每一件事情，那是對他自己負責。

所以我們沒有如報載，爆料者所言負面的內容。往後若再有人任意破壞藍寶寶的名譽，我也是不會允許的。感謝各界媒體的關注 。

藍寶寶負責人藍文青敬上

2018/1/25

(中時)