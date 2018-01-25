少女受「iPhone加妳之後的學費」誘惑 傻傳自拍裸照遭威脅

2018年01月25日 10:37 中時電子報 張國欽

新北市一名36歲呂姓男子，2016年7月在網聊天室搭訕17歲少女小美（化名），以「任何條件都可以，iPhone加妳之後的學費」，誘惑傳自拍裸照傳給他，小美最後難拒誘惑，除了甘願脫衣自拍，還對呂男抱怨：「都你啦！引出以前那個愛慕虛榮的我了」。不料，呂男欲求不滿拿到裸照後，就以各種言語威脅小美與他上床，嚇得小美趕緊報警處理。

判決書指出，呂姓男子透過聊天室認識17歲少女小美，沒想到呂男後來在LINE不斷傳「妳缺錢嗎？缺、不缺」、「脫，妳自己看要啥，我買給妳」等騷擾訊息。起初小美態度堅定一概回絕，還表明不願在陌生人面前脫衣服。但呂男誘拐攻勢不斷，導致小美最後動搖，先是抱怨說：「你啦，引出以前那個愛慕虛榮的我了」，接著心甘情願答應自拍裸照送給對方。

沒想到呂男收到清涼裸照後，覺得小美可以「再發展」，遂問：「要妳的第一次需要什麼」、「任何條件都可以，iPhone加妳之後的學費」。小美看到對方提出發生關係要求，嚇得斷然拒絕，不料呂男竟然惱羞成怒，除了拿裸照威脅外，還用不雅言語羞辱對方，嚇得小花趕緊報警。

呂男到案後雖坦承犯行，但強調不知道小美是未成年少女，由於罪證確鑿，最後被依使未成年者性交易未遂罪移送法辦，並被判處6個月徒刑，緩刑2年。

(中時電子報)