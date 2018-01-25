走讀府城逛銀座 另類環境教育體驗

2018年01月25日 11:10 中時 曹婷婷

另類的環境教育！台南慈濟高中衛生糾察教育暨福慧志工增能訓練融合府城文化，跳脫傳統環境教育到回收場體驗的模式，由《走讀府城》主講人吳宗原擔任導覽講座，徒步穿梭台南巷弄，探訪昔日銀座通、末廣町(今中正路一帶)，從在地生活角度來認識台南，學生紛紛表示，本以為台南只有古蹟、有故事，想不到巷弄內的故事更精彩。

負責主講的吳宗原老師從街屋立面、地名沿革、廟宇特色，引領學生認識府城昔日風貌以及趣味典故。在介紹文林百貨時，特別強調不必急著衝進去買東西，應停下腳步細細觀賞牆柱上暗土黃色的溝面磚，這是二戰時為了避免空襲的防空保護色，而外廊牆柱彎曲處，是採特定角度之溝面磚，並非接縫貼磚，足見細膩。

拐個彎鑽進一旁巷弄，驚見檨仔林朝興宮位於整排民宅的頂樓，學生難以致信，都以為供奉媽祖(坊間稱該廟供奉「寧南媽」)的大廟應該拔地而起，怎會在狹小巷弄的民宅上方，著實開了眼界。

深受年輕人喜愛的雙全紅茶旁邊，有座300餘年的古廟「總趕宮」，廟名是「總管宮」口誤而來，而廟前隱藏在地下的石階，上頭鋪設強化玻璃，這是為了維護神格卻又要面對路面填高的創意，多位隨隊老師及學生紛紛表示沒人解說還真不知道。

最令眾人感到可惜的，是寶島鐘錶台南名店的廣告牆，包覆著「台南州商工經濟會」優美建築，因廣告牆遮住，無法窺得美麗街屋立面，顯示出文化保存與經濟發展之間的難題，期望賴市府更加努力說服業者恢復舊觀。

(中時)