管中閔疑涉論文抄襲 張廖萬堅再爆：學生也引用他手稿

台大新任校長管中閔被爆聯合學術論文涉嫌抄襲。（本報系資料照）

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中時電子報
/綜合報導、/攝影

即將上任台大校長的管中閔，與暨南大學管理學院院長陳建良聯名的學術論文涉嫌抄襲，疑不當引用研究生的學位論文，多項資料來源標示不清；同時，爆料立委也指出，該生論文也引用有管、陳的手稿，引發到底誰抄誰的爭議。

2018年1月25日　台北市　民進黨立委張廖萬堅25日在記者會中，質疑台大校長遴選出線的管中閔，與前國發會副主委陳建良聯名發表的學術論文中，涉嫌抄襲另一篇碩士論文的圖表及文字，違反學術倫理。（姚志平攝）

今日「自由時報」報導，去年5月中研院人社中心與台大經濟系合辦研討會，當時管中閔與陳建良聯名發表的「兩岸經濟合作架構協議（ECFA）政策效果評估國際貿易實體」論文，涉嫌抄襲暨大碩士在職專班張姓學生在前年1月發表的學位論文。

恰巧的是，陳建良除了是管中閔擔任國發會主委時的副主委，也是張姓學生的研究指導教授。爆料綠委張廖萬堅指出，管與陳的論文內容，與張姓學生有多處涉嫌抄襲之疑，當中竟有與學生論文相同的圖表，卻沒有清楚加註引用處。

2018年1月25日　台北市　民進黨立委張廖萬堅25日在記者會中，質疑台大校長遴選出線的管中閔，與前國發會副主委陳建良聯名發表的學術論文中，涉嫌抄襲另一篇碩士論文的圖表及文字，違反學術倫理。（姚志平攝）

此外，綠委也發現，張生論文中有明載引述自「陳建良和管中閔的手稿」，但基於陳為張生指導教授，提供學生觀念指導或研究資料，是可理解範圍的共同著作。反觀管和陳的學術論文，參考文獻並沒有明列引述張生發表的「ECFA貨品貿易早收清單對台灣出口中國大陸之影響：差異中差異模型之分析」。

聯合論文爆抄襲，陳建良表示，爆料者是倒果為因，向媒體澄清說，這項研究他進行至今達4年時間，相關資料都曾在台大、政大學術研討會中曝光；而他也確實有以指導教授身分，提供手稿給張生參考。不過，無論最終真相為何，有學術倫理委員認為，論文明確引述或註明參考文獻，這才合乎學界常理。

(中時電子報)

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