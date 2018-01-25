日本女生愛曬INS 被打趴的數位相機強勢復活

2018年01月25日 11:06 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

一度被智慧手機打垮市場，數位相機的需求又悄悄復活了！日本發表2017年銷售數字，暌違5年再次超過上年。市場分析，因為拍照機會爆炸性增加，加上民眾喜歡在社交網站曬照，觸底反彈情勢已趨明朗。

自從智慧手機普遍配備高性能鏡頭，數位相機市場一度陷入苦戰，但所謂敗也手機，成也手機。日經中文網報導，由於拍照機會爆炸式增加，越來越多消費者「想真正的拍些好照片」。單價高的單眼相機和微單相機的需求正在增加。

另外，甚受年輕族群及喜愛圖像民眾歡迎的社交媒體Instagram也有推波助瀾的作用。根據卡西歐調查，女性用戶每4人中有1人擁有「Instagram專用相機」。各相機公司也推出智慧手機APP，讓攝影者輕鬆將相機照片發到智慧手機上。市場預估，想「曬INS」（2017年日本流行語）的消費者更有意願選購單眼相機和微單相機拍照。

日本相關機構（CIPA）統計， 2017年1～11月，數位相機供貨額達到7351億日圓（約新台幣1939.6億），超過2016年全年，這是供貨額時隔5年再次超過上年。雖然供貨額只有2008年高峰期的1/3，但終於出現了觸底反彈。

(中時電子報)