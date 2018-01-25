陪友談判 公親變事主男子遭殺傷

2018年01月25日 11:05 中時 呂素麗

2018.01.25 高雄市 ▲高雄市三民區25日凌晨發生圍毆事件，警方到場處理。（呂素麗翻攝 ）

2018.01.25 高雄市 ▲高雄市三民區25日凌晨發生圍毆事件，咖啡店外現場。（呂素麗翻攝 ）

2018.01.25 高雄市 ▲高雄市三民區25日凌晨發生圍毆事件，警方在現場發現鐵棍、鋁棒。（呂素麗翻攝）

2018.01.25 高雄市 ▲高雄市三民區25日凌晨發生圍毆事件，警方在現場發現沾血西瓜刀。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區大豐二路與大昌路交叉口1家知名咖啡連鎖店，25日凌晨2點發生圍毆事件，19歲蘇姓男子等人陪陳姓友人與人相約談判，不料對方找來10多人助陣，蘇男見陳男遭對方拉去，一時護友心切，出面意圖勸阻，卻遭對方大夥分持鋁棍、鐵棒、西瓜刀圍毆，其他友人見狀全傻住，一旁呆楞，蘇男「公親變事主」，被打的頭破血流送醫急救，幸無大礙。

轄區三民二分局覺民路派出所調查，19歲陳姓男子與同樣19歲的林姓男子之前有口角糾紛，兩人相約今天凌晨1點多在咖啡店談判，陳男找了蘇男等4名友人助陣，但事前沒告訴蘇男等人「要與人談判」，只相約要喝咖啡。

警方指出，陳男等5人在喝咖啡聊天之際，林姓男子與23歲梁姓男子等10多人分乘6部車到場叫囂，陳男遭梁男拉去，蘇男出面阻擋，反遭圍毆受傷，前後過程約1分鐘，林男等人把凶器往地上一丟，作鳥獸散，警方到場後，打人的林男等人均已逃離現場，現場遺留棍棒、沾血跡的西瓜刀。

蘇男頭部、臉部有撕裂傷、右腳有刀傷，經送高醫急救，目前生命跡象穩定，他表示，將對動手打他的人提出告訴。陳男指稱也遭梁男抓頭去撞牆，但無明顯外傷，他說，不提告。

警方目前已鎖定林姓、梁姓男子的身分，通知到案說明，並擴大調閱路口監視器釐清其他涉案人及發生原因，全案依傷害案及社會秩序維護法偵辦。

(中時)