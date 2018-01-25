藍腹鷴化身吉祥物 「嘉一郎」誕生迎台灣燈會

縣長張花冠（右）、議長張明達（左）一起破蛋迎接吉祥物「嘉一郎」誕生。（呂妍庭攝）

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由縣鳥藍腹鷴化身而成吉祥物的「嘉一郎」今(25)日搶先對外亮相。（呂妍庭攝）

2018台灣燈會下個月在嘉義縣登場，由縣鳥藍腹鷴化身為吉祥物的「嘉一郎」，今(25)日搶先對外亮相，吉祥物主題曲「光影235」也順勢推出。而為慶祝嘉縣吉祥物誕生和即將盛大舉辦的台灣燈會，縣府特地邀請觀光局環台代言人「喔熊」，以及遠從日本千葉縣來的人氣嬌客「千葉君」和縣長張花冠、議長張明達破蛋迎「嘉一郎」，一起唱跳主題曲，象徵嘉義起飛。

上午記者會活動中，「嘉一郎」破蛋而生，代表新的希望與光明，張花冠說，藍腹鷴被列為珍貴稀有的台灣特有種，更被選為嘉義縣鳥，今藍腹鷴從高山來到平原，代表脫胎換骨的嘉義縣要迎接新的開始，尤其牠的誕生適逢嘉義10年來的燈會盛事，可說是雙喜臨門。

吉祥物「嘉一郎」名字諧音代表勤奮打拚的「嘉義人」，從「一」的概念提倡幸福第一、優質第一為嘉縣同期盼的願景，也肩負著讓嘉義縣成為「235愛上我」的文化觀光大使，綽號「尬意哥」更代表人見人愛，看了就尬意。

嘉義燈會首創「水、陸、空」3棲藝術燈區，從平面到立體，從平地到水空，打破往年平面型燈會舉辦形式，透過光影變化帶給賞燈遊客視覺衝擊，配合狗年，主燈「忠義天成」造型以原住民孩童的笑顏，以及忠義相伴的臺灣犬佇立在阿里山雲海山巔，象徵展望過去、佇立現在、眺望未來，誠摯邀請國內外遊客到嘉義作客。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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