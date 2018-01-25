劉結一廣州會台胞：加大力度推出惠台政策

2018年01月25日 11:16 旺報 徐維遠

大陸國台辦副主任劉結一24日赴廣州調研並看望慰問當地台胞。在與台商、台青和台籍師生座談時，劉結一表示，今年會有更多惠及來大陸學習、生活、就業、創業的台灣同胞的具體措施出台，力度比以往更大。

中新社報導，24日下午舉行的兩場座談會上，台胞就自己在大陸生活、學習、工作中遇到的問題提出建議，如「能否為台灣學生舉辦專場招聘會？」「台灣青年在大陸工作，今後能否貸款買房？」「能否為台生在大陸考取中醫師執照提供更多便利？」也有同學提出，一些大陸企業招聘台灣學生還存在顧慮，希望能解決這個問題。

劉結一向當地台生、台商和台青及廣大台胞朋友致以新春問候，聽取他們在當地學習、就業、創業情況，瞭解他們遇到問題和困難。他指出，十九大報告強調秉持「兩岸一家親」的理念，提出要讓台灣同胞率先分享大陸發展帶來的機遇，也在逐步為台灣同胞來大陸發展事業創造更好的條件。

劉結一表示，兩岸一家親，就要體現在兩岸經濟、社會、文化上越來越深刻的、實質的交流交往，這對中華民族越來越重要；中國夢是兩岸同胞共同的夢，對實現中國夢充滿信心，也希望通過擴大兩岸交流合作、深化經濟文化融合，為廣大台灣同胞帶來更好的生活、更好的未來。通過大家在大陸創造開闢的機會，帶動起台灣青年的發展，增進台灣同胞的福祉。

劉結一說，去年大陸推出了很多積極措施，這個進程沒有止步，力度會越來越大，今年還會有更多措施出台，希望能讓台灣同胞盡早有獲得感，盡早從這些措施中受益。他還表示，希望大家能為兩岸增加交流攜手努力，共同增進兩岸同胞福祉，也為中華民族實現偉大復興而共同努力。

(旺報)