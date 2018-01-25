60歲未婚當爸 小生變導演嘆人生沒法照計劃走

2018年01月25日 11:34 中時電子報 張怡文 、倪有純 、倪有純

兩歲的女兒成為爾冬陞人生中的一大意外。(圖／爾冬陞提供)

「三少爺」爾冬陞從男主角轉換跑道當導演多年，最近卻突然傳出二度離婚，未婚卻生女已兩歲，這消息成為香港演藝圈熱門八卦。爾冬陞曾決定不生小孩，沒想到這個人生的計劃走了30多年，卻在一瞬間改變，大家都關注女兒的媽是誰？是否是圈內前緋聞女星？他澄清女兒的媽是圈外人，58歲當爸心情沈重，接受訪問也提到近況和心情。

爾冬陞(左一)執導《新不了情》，在香港名利雙收，也捧紅了袁詠儀(左二)和劉青雲(右一)。(圖／本報系資料照)

《三少爺的劍》是爾冬陞最知名電影。(圖／翻攝自網路)

雖然女兒的誕生不在他的人生計劃中，但他仍不改工作計劃，在北京和台灣兩邊跑，爾冬陞的最新計劃，要在台北成立劇本工作室，繼續他的電影夢；20多年前曾以《新不了情》捧紅袁詠儀，也執導了口碑佳的《門徒》，以及成龍主演的《新宿事件》等片，從演而優則導，爾冬陞在導戲時，是個凡事親力親為的超完美工作狂，對電影工作的狂熱，簡直到了廢寢忘食的地步。

可能對工作太狂熱，爾冬陞的婚姻緣不太順，前兩段婚姻都以離婚收場，所以一直未再投入婚姻，也打算這輩子不生小孩了，就瀟灑面對老去和生死，但在爾家的女兒意外到來時，他感覺上天開了一個大玩笑，這時候才知道，原來人生是沒有辦法按照計畫走的。

爾冬陞女兒(圖右)和他小時候長的一個模子。(圖／爾冬陞提供)

在事業上，他從當演員到成為導演，全心投入且都依照計畫走，生女這件事卻是一場意外，因為女兒出生時，他已經 58歲了，很多人在這年齡都是祖父輩，他卻突然蹦出個女兒，到現在還是很煩惱，把這孩子要養到大，未來會面對更多責任問題，所以當聽到女友懷孕那一剎那，他差點暈倒，但看著女兒照片中的臉型和大眼睛，和自己小時候一模一樣，也就開心不少，女兒照片公開時連爾迷都驚呼「太像了」，他也終於相信人生真的無法掌控。

爾冬陞每個月在北京20天，馬不停蹄地開會，剩下十天就來台灣，他覺得台灣這一代青年導演很強，希望可以培植台灣導演，所以除了成立劇本工作室搞創意的同時，也落實培養導演人才。

明明在香港導過像《新不了情》這樣重要的電影，也多次獲得香港電影金像獎最佳導演及最佳編劇，但傳出生女之事後，港台媒體卻只寫他是《三少爺的劍》的那位三少爺，不禁感嘆導演路都白走了，幕後功臣給人留下的印象，似乎完全無法和幕前英雄相比。

(中時電子報)