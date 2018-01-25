全球海權爭霸戰 各國新航母進度大比拚

2018年01月25日 11:42 中時電子報 李靖棠

據美國《大眾機械》雜誌（Popular Mechanics）報導，除了新式戰機的研發，被視為海權象徵的航空母艦，至今仍是不少國家極力爭取和打造的目標。美國海軍仍是航母最大用戶，並持續打造新世代的福特級（Ford-class carriers）航艦；因裁軍而多年無航母的英國，也在去年迎來伊莉莎白級（Queen Elizabeth-class）同名一號艦。此外，包含中國大陸、義大利和印度等國，也陸續有新航母正在加緊趕工中，也讓全球海權的競爭，更趨白熱化。

美國海軍：

繼尼米茲號（USS Nimitz）於1975年服役至今，美軍開始啟動新一代核動力航母替換作業，將由福特級航母接手巡弋海洋。耗資170億美元（約4,936.5億台幣）的一號艦福特號（USS Gerald R. Ford），已於去年7月投入服役，雖然處於測試階段，但福特號採用新一代的「電磁彈射系統」（Electromagnetic Aircraft Launch System），將能替船艦省下大量燃料與用水。二號艦甘迺迪號（USS John F. Kennedy）也已進入倒數階段、三號艦企業號（USS Enterprise）則於去年底首次公佈建築設計圖。

美軍新一代的美利堅級兩棲突擊艦，圖為一號艦美利堅號。（圖/美國海軍）

除了核動力航母，美軍也加緊打造，素有「直升機航母」之稱的新一代美利堅級兩棲突擊艦（America-class amphibious assault ship），目前一號艦美利堅號（USS America）已於2014年服役、二號艦的黎波里號（USS Tripoli）也在去年下水海試，3號艦布干維爾號（USS Bougainville）預計將在今年底動工，最快2024年能完工下水。

大陸海軍：

繼2012年遼寧艦服役後，大陸軍方即加快速度打造001A號的新航母，將以遼寧艦為藍本，對構造與系統進行升級；而下一艘002號航母，據陸媒報導與若干專家指出，很可能仿效美軍的福特號航母，同樣升級使用「電磁彈射系統」；而艦載機也可望從目前的殲15、改變成殲31戰機。

停靠在大陸遼寧艦甲板的殲15戰機。（圖/大陸央視）

大陸再次被發現試飛殲31戰機，也讓外界再次猜測，未來新款航母艦載機應該就是它了！（圖/中新社）

英國海軍：

繼冷戰時期建造的無敵級航母（Invincible-class）後，英國於1999年，提出新版伊麗莎白女王級航空母艦（HMS Queen Elizabeth）興建計畫，是英國有史以來最大的船艦，一號艦伊麗莎白女王號已於日前正式服役，二號艦威爾斯親王號（HMS Prince of Wales），如興建進度順利，預計將在2019年下水進行海試，未來將與姊妹艦共同駐紮於樸資茅斯海軍基地（Portsmouth）。

英國最新的伊莉莎白女王號航母，已於去年由女王主持投入服役。（圖/英國皇家海軍）

英國新航母二號艦威爾斯親王號，目前正加緊趕工中。（圖/英國皇家海軍）

印度海軍：

2004年從俄羅斯無償取得，原基輔級的戈爾什科夫蘇聯海軍元帥號航空母艦（Soviet aircraft carrier Admiral Gorshkov），經9年的改裝後，成為可起降米格-29K艦載戰機（MiG-29）的型號，並在2013年投入海軍服役，以古印度笈多王朝君主旃陀羅·笈多二世命名，又稱為超日王號。

印度海軍現役唯一的航空母艦超日王號。（圖/印度海軍）

但由於超日王號航母受限過多，為強化其在區域的海上力量，印度於2年前宣布，砸下高達700億盧比（約326.7億台幣）的經費，將自行打造65,000噸排水量的二號核動力航空母艦維沙爾號（INS Vishal），擴大乘載戰機數量至55架，但目前的進度極為落後，最快可能得等到2025年才能下水海試。而興建至今已9年的維克蘭特號航空母艦（INS Vikrant），預計將在今年年底能正式服役。

義大利現役的加富爾號航空母艦。（圖/義大利海軍）

義大利海軍：

國際海權爭霸戰上鮮少聽聞義大利的聲音，他們目前擁有一艘於2004年服役、名為加富爾號（Portaerei Cavour）的航空母艦，未來將搭載「義大利製造」的新型F-35B戰機（F-35 Lightning II）。此外，義大利也於2015年宣布，投入11億歐元（約394.6億台幣）的經費，打造下一艘航母第里雅斯特號（Thaon di Revel），用此替代老舊的加里波底號（Giuseppe Garibaldi）。

(中時電子報)