不是不洗澡！小胖子後頸總是黑黑 竟是糖尿病惹禍

2018年01月25日 11:46 中時 倪浩倫

胖子後頸常黑黑的，別再誤會他們洗澡沒洗乾淨了！12歲的小胖子小杰，後頸和腋下都黑黑的，媽媽總以為他洗澡沒洗乾淨，卻被醫師揪出胰島素超標，已有輕微糖尿病。醫師指，過胖、胰島素超標的人，容易在後頸、腋下和手指關節等處，出現黑色素沉澱的「黑黑狀態」，家長若發現胖小孩「總沒洗乾淨」，應提高警覺及早就醫。

收治該病例的書田診所小兒科主治醫師戴季珊表示，很多人在學生時間，都會看到坐在前面比較胖的同學，他們後頸除了有被肉擠出的摺痕，常常也會黑黑的，此時若嘲笑他們不洗澡、沒洗乾淨，那就大錯特錯了，因為他們可能正面臨罹患糖尿病的威脅。

戴季珊指出，若總是飲食過量、愛吃炸雞、喝含糖飲，體內血糖值會一直處於高點，此時身體會大量分泌胰島來控制血糖值，而胰島素就是造成身體黑黑的元兇；她解釋，胰島素會刺激黑色素生成，而黑色素很容易沉澱在後頸、腋下和手指關節等處，透過門診觀察，只要發現後頸黑黑、體型胖胖的小孩，透過抽血檢查，幾乎都有胰島素超標的情形。

小杰從小就愛吃炸雞、薯條、鹹酥雞，含糖飲更是幾乎天天喝，12歲時體重就超過60公斤，但媽媽不以為意，反而擔心他「12歲才152公分」、長不高而帶去小兒科檢查，結果發現身高沒問題，卻因後頸黑黑讓醫師注意，進一步透過抽血發現空腹血糖值已達100單位，屬於輕微糖尿病。

戴季珊說，18歲以下的孩童，沒有任何藥物、手術可以控制或治療肥胖問題，唯一的方法就是「改善生活作息」，包括每天1小時以上的體能活動，培養至少一項的運動興趣，飲食多在家吃，照顧者減少給予含糖飲、油炸類食物，「絕不要以零食取代正餐」。

(中時)