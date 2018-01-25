大陸成強國 黃暐瀚：政府亂出招 有贏的機會嗎？

總統蔡英文。(本報資料照片)

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中時電子報

M503爭議恐影響兩岸春節疏運，行政院發言人徐國勇昨稱今年申請核准的中國大陸籍航空班次已達313班，只比去年少1班，台商要回家班機是夠的。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，徐國勇居然說了他不敢相信的話。黃也說大陸已經是一個強國，面對這樣的對手，政府胡亂出招，「是能有一點點贏的機會嗎？」

中國大陸1月4日片面啟用M503等4航路，我暫不予核准東方航空與廈門航空申請的2018兩岸春節加班機，以此反制。徐國勇昨說去年春節疏運班機申請314班，事實上只飛300個班次。今年申請迄今為止已經核准了313班，對照去年只少了一個班次。

徐國勇說飛安是不容打折的。他指出，去年加班機載客率僅5至6成，今年加班機可以滿足所有台商的需求，班機是夠的。徐國勇表示，媒體也說可能是假議題，根本沒有這個問題，「台商可以平平安安、快快樂樂回來過年」。

對此，黃暐瀚Yahoo論壇指出，徐國勇直接拿去年的數字硬套在今年，能完全符合實情嗎？此外，他說如果因為我方取消加班機之後，意外引來反彈，所以改口說「沒差」，這就叫「欺騙」；若這些班機真的沒飛沒差，那陸委會與民航局「拿香蕉捅敵人」，顯然「愚蠢」。黃說不管是「欺騙」？還是「愚蠢」？都讓人對失能失序隨口發言的政府感到悲哀。他說大陸已經是一個強國，面對這樣的對手，政府胡亂出招，毫無章法，是能有一點點贏的機會嗎？

(中時電子報)

文章來源：黃暐瀚臉書

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