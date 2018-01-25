8旬老婦困火場致電求救兒子 趕到已成焦屍

2018年01月25日 11:52 中時 程炳璋

黃家發生火警，警消破門拉進水線灌救。（民眾提供）

台南市安南區文安街208巷25日清晨發生一起民宅火警，一家民宅1、2樓都冒出火舌，獨自受困火場的黃姓阿嬤一度打電話向兒子求救，警消發現她時卻已成焦屍，家屬在現場淚崩，因民宅前方堆放衣物，鄰居報案時懷疑是燙衣服起火，台南市消防局正進行火災調查中。

起火的住宅原是蔡姓屋主所有，承租給黃家已數十年，蔡姓屋主經營成衣加工，平常會將貨物堆放在1樓前廳，民眾第一時間發現時，看見熨斗起火，懷疑是燙衣服不慎引發的火勢。

80歲婦人有兩個兒子，大兒子在高雄當水電工，她平常與開計程車為業的2兒子一起住在該處，原本住在2樓，最近因為腳部動手術，因為行動不便爬樓梯，暫時搬到1樓後方居住。

25日清晨6時，黃家2兒子已出門開計程車，獨自在房內的黃婦卻驚覺房子著火，第一時間打給兒子求救，因為緊張話說不清楚，但兒子仍決定趕回家。

黃家發生火警，1、2樓街竄出火舌，火勢延燒到3樓鐵皮屋，鄰居早已報案，警消人員到場搶救，經過20餘分才控制火勢，進入火場搜查時，發現黃婦倒臥1樓後方房間，已成一具焦屍，兒子趕回家，看到的卻是母親的屍體，當場悲痛欲絕。

警消人員表示，民眾看見熨斗起火，因此懷疑燙衣服引發火警，但真正原因仍在調查中，民宅內的電線老舊，也是調查起火原因的項目之一。

(中時)