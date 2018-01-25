台大校長遴選掀波 藍控綠配合媒體伸政治黑手

2018年01月25日 12:02 中時 陳彥宇 、 姚志平

台大校長當選人管中閔將在下月1日上任，民進黨與時代力量卻認為，遴選過程有疑義，昨在審查總預算案時提出主決議，要求教育部暫時不得進行後續聘任作業。對此，國民黨團今召開記者會抨擊，民進黨大剌剌將政治黑手伸入台大，還配合綠媒炒作此事，「真是民主教育的笑話」。

國民黨團書記長李彥秀指出，大學校長遴選應回歸校園自主，若認為遴選過程有爭議弊端，應回到制度面討論，況且台大昨已發出聲明強調，校長遴選委員會沒有問題，遴選委員也不乏教育部的代表。

李彥秀並提醒，校園自主是民主自由最基本的底線，民進黨要是以立法院主決議要求管中閔不得上任，將是民主倒退。如果民進黨認為遴選辦法不夠周延，可以交由教育部討論作修正。

立委陳學聖說，2014年國民黨執政時，成功大學校長遴選爆發爭議，但尊重校園自主；民進黨執政下，去年陽明大學校長遴選案也有爭議，同樣回歸自主，此次也應比照辦理。

陳學聖表示，不是遴選委員體制的一環就不應干涉此案，立院過去從未有透過預算去綁校長的案例，他不知道民進黨有何本事竟能如此要求，「快把你的髒手拿開」！

陳學聖也質疑，民進黨在野時，一路喊著黨政軍退出媒體，現在公廣集團卻爆發人事鬥爭，「民進黨的黨政軍有退出三台嗎？」他抨擊，根本民進黨沒資格干預台大校長遴選案，更不能為了顏色、黨派璀毀管中閔的未來。

立委柯志恩指出，依照《大學法》規定，只要經過遴選委員會的公開程序選出校長，程序、資格都沒問題，教育部就該聘任，「這不是立法院的事、不是民進黨的事」，除非明確違法，否則任何人都無權置喙。

綠委張廖萬堅等人今召開記者會，直指管中閔論文涉及抄襲。柯志恩表示，這樣的指控對於教授來說是奇恥大辱，「到底是誰引用誰的？」細探事件原委，一個教授的原創手稿，被EMBA學生拿去再製作，「這樣原創者到底是誰？」

她強調，不應用論文發表前後次序當成依據，任何論文引用出處應該來自最原始的資料，學生整理並引用老師的智慧財產的結果，老師再使用卻被說是學術抄襲，對任何人來說都是不可承受之重。

(中時)