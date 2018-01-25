環遊世界更容易了！航空聯盟推特惠套票新方案

2018年01月25日 11:51 工商 黃鳳丹

星空聯盟推出環球特惠套票新方案，旅客行程規畫只要至少在2個城市各停留24小時以上，即可享受優惠票價，讓環遊世界更容易。截至目前，環球特惠套票皆有中途停留至少3站的規定，此項變革將提升星盟航網可使用環球特惠套票的行程種類。

星空聯盟行銷公關副總Janice Antonson表示，中停兩站的新方案將吸引更多旅客使用環球特惠套票，透過星空聯盟28家航空公司，每日超過18,400個班次，旅客能更有彈性依據自身需求規畫行程，飛往191個國家中的1,300個目的地。

旅客可透過星空聯盟官網所提供英文、德文、日文3種語言服務的「Book & Fly網上速訂」功能直接預訂環球特惠套票。一天24小時、一年365天，都可在家計畫環球旅行、還可透過電子郵件或社群媒體分享行程，在完成航班行程規畫後，直接在線上完成開票程序，取得電子機票。除上網訂購外，旅客也可以選擇透過任何星空聯盟成員航空公司的訂位中心或旅行社購買環球特惠套票。

同樣的環球行程，比起購買多家航空公司的單程機票，環球特惠套票提供更超值的價格，套票實際售價則取決於市場浮動匯率，並依照旅客所規畫的行程、選擇的艙等及飛行距離而定。

環球特惠套票的飛航距離方案共有26,000、29,000、34,000以及39,000哩等幾種級距（註：赤道週長為24,901英哩）。旅客可依所選的哩程範圍及不同的票價方案去做行程規劃，但起迄地點必須在同一個國家，且必須以單一方向旅行，但同一洲內的折返行程則不在此限，並飛越大西洋及太平洋各一次。

旅客也可參考星盟精選的主題行程，打造屬於自己獨一無二的環球旅程，旅客只要到星空聯盟網的主題行程頁面，挑選星空聯盟所推薦的世界奇觀、建築巡禮、自然足跡、品酒之旅等共計11個不同的主題進行行程規畫。

使用環球特惠套票時，整趟行程中最少需於兩個城市停留各24小時以上，最多可中停15個城市。此外，部分特殊票價須停留至少3個城市，最多5至12個城市，讓旅客有更多元的選擇。

星空聯盟環球特惠套票提供頭等艙、商務艙、豪華經濟艙、經濟艙等不同艙等選擇，機票效期為12個月。星盟旅客在使用環球機票時，可選擇將哩程數累積於任何一家盟航的會員卡中，並同樣可作為晉升星盟金、銀卡的依據，同時哩程數亦可用來兌換盟航的免費機票、艙位升等或旅館住宿等優惠。（實際規定以各航空公司飛行常客計劃為準）

根據統計，購買星空聯盟環球機票的顧客中，有半數以上選擇商務艙，超過1/3購買經濟艙，另有8％的旅客則是屬於頭等艙族群。

(工商)