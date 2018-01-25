管中閔掛名論文涉抄襲？ 3綠委記者會猛批

2018年01月25日 11:59 中時 郭建伸 、 姚志平

台大校長遴選爭議不斷，準校長管中閔除了未落實利益迴避，更遭人爆料掛名論文涉嫌抄襲。綠委張廖萬堅今表示，他接獲學術界檢舉，指管中閔與暨南大學教授陳建良在「網路與貿易研討會」中發表的論文，涉嫌抄襲一名張姓碩士生的論文，包含圖表及敘述內容，有多達20處雷同。張廖抨擊，台大前校長楊泮池因為掛名論文涉嫌圖表造假而請辭，若楊因此下台，管卻獲選為校長，「遴選標準究竟何在？」

張廖萬堅今舉行記者會指出，管中閔與陳建良去年5月在中研院、台大舉辦的研討會中，聯名發表的論文《兩岸經濟合作架構協議（ECFA）政策效果評估國際貿易實證》，但2016年7月張姓碩士生發表的論文《ECFA貨品貿易早收清單對台灣出口中國大陸之影響：差異中差異模型之分析》，兩者敘述、圖表有多處雷同。

張廖舉例，兩份論文的文字有高度重疊，如張生的論文中的第13、14頁有一句話「一方面以實證結果作為與各界溝通的基礎，另一方面以資料分析做未來產業政策的指引」；而管中閔聯名的論文第6頁中也有，「一方面以實證結果作為與各界溝通的基礎，另一方面以資料為基礎作為未來貿易與產業政策的指引」，僅有小幅度修改。

張廖質疑，涉嫌抄襲的論文在引述資料中，連一個字都未提及張生的論文，只感謝張提供提供「稅則號碼編碼表」以及「ECFA早收清單表」；陳建良反稱是倒果為因，但若是張生引用，而張生又是陳指導學生，「到底是誰抄誰？」

綠委何欣純批評，管中閔未揭露台灣大獨董身份，但台大遴選委員會推卸未有需要揭露的規範，這與社會大眾認知的「利益迴避」，根本相差十萬八千里。何強調，民進黨團不介入大學自治、大學校長遴，大學遴選委員會需秉持公正，不該限縮解釋，遴選委員會應主動釋疑。

何欣純說，民進黨團昨已提出總預算主決議，在學術倫理與遴選爭議未釐清前，教育部不得進行後續聘任作業，屆時應會在院會表決處理。

綠委蘇巧慧說，她自己就是台大畢業生，但台大風波不斷，好不容易選出新校長，她非常痛心，「如果這樣風波、爭議不斷，台大到底要怎麼樣繼續維持他一向驕傲的學術界的領先地位？」

蘇說，目前對國立大學僅採低度管理，讓大學有最大空間，但現行僅有《大學法》第9條明定遴選委員會的成員比例、產生方式做規定，並另有《國立大學校長遴選委員會的組成及運作辦法》，導致各大學發生瑕疵時，對於瑕疵補正完全沒有任何規定，強調未來必須補正。

(中時)