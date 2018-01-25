《60分鐘》空汙好髒 大口呼吸好毒

2018年01月25日 11:44 中時電子報 中視

修法救空汙? 空汙費至少調高20倍以上

大口呼吸難道是奢望嗎？近年來台灣空汙問題日趨嚴重，愈來愈多人意識到空氣品質的重要性。行政院在2017年12月14日通過「空氣汙染防制法」修正案，包括從源頭加強燃料及有害汙染物的管制；台大公衛學院院長詹長權認為:「我們的社會，嚴重低估空汙的衝擊，要能夠保護居民，空汙費至少要比現行調高20倍以上。」移動汙染源，針對沒有進行汽機車排氣檢驗的民眾，最重將註銷牌照。而被認為是空汙最大來源的工廠排放部分，罰鍰額度上限，從原來的100萬元提高到2000萬。學者樂見修法方向，倡議唯有讓製造空汙的人付出更高成本，才能有效遏止空汙日趨惡化。

勝利國小體育老師陳壽林指出，市府要求每年12月到隔年2月不能辦戶外活動，試問孩子的體育受教權何在。

還我戶外遊樂權 小學生戴口罩喊口號

高雄左營勝利國小1600名學童長時間暴露在空汙超標的戶外上體育課。2016年校慶當天，小朋友戴口罩參加運動會，訴求"拒絕霾害幼苗，給我室內場館"；勝利國小體育老師陳壽林疾呼:「高雄市府要求我們每年12月到隔年2月不能辦戶外的體育活動，請問孩子的體育受教權怎麼辦?」同樣左營區，文府國小學童上課也要忍受看不見的惡臭，2014年起師生決定自救。自然科老師莊婷媜帶學生一起做實驗，以科學方法證明空汙元凶主要來自鄰近的東南水泥。莊婷媜:「做這個科展，不是為了得名，真的是為了申冤。」文府國小師生更研發專利口罩、監看空氣盒子數據，走上街頭抗議，終於引起社會共鳴，迫使高雄教育局成立"校園空汙防制聯盟"。

中興大學環工系教授莊秉潔調查，台灣地區境外汙染源約三成，但來自工業排放卻高達50%。

對症下藥 經濟部:揪汙染源 業者加速汰換設備

根據中興大學環工系教授莊秉潔的調查指出，台灣地區來自境外的汙染、包含大陸霧霾，其實只占不到3成，不過來自工業排放卻高達50%!莊秉潔認為:「北部空氣不好，大概都跟境外有關，中南部其實主要還是跟本土汙染。」其中被指為是中南部最大空汙來源的台中火力發電廠，10座機組目前都採燃煤發電，雖然有環保設施過濾有害物質後再排放，但還是屢遭質疑，台中市長林佳龍指出:「台中的固定汙染源比例差不多32%，台電中火就佔了14.5%，如果火力發電廠能有效減煤減排，空氣品質當然會改善。」經濟部也針對中小型工廠鍋爐進行列管，輔導業者汰除老舊設備，目標將空汙減少7成，成效如何，值得觀察！

中研院前院長李遠哲強調，零碳排是台灣唯一可行之路。

紫爆?紅害? 李遠哲:減碳排台灣才有未來

環保署2016年底將空氣汙染指標PSI，改為空氣品質指標AQI，PM2.5從71微克放寬到150微克，才列為不健康的等級；以前稱為"紫爆"，而現在叫"紅害"，環團抨擊這根本是把空汙危害，欲蓋彌彰的鴕鳥心態。 台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃認為:「請環保署南遷到屏東潮州看看真相如何，台灣的空氣品質標準之寬鬆，整整超過世界衛生組織的三到四倍之多。」中研院前院長李遠哲更強調「零碳排是台灣唯一可行之路。」企業發展帶來大量煙霾和溫室氣體，抗空汙，必須考慮碳減排，台灣才有未來！

「空汙好髒 大口呼吸好毒」更多內容鎖定中視1月27日週六下午1點《60分鐘》。

(中時電子報)