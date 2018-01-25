教育部：管中閔資格是台大遴選委員會職權

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旺報

教育部回應台大新校長管中閔資格問題，表示這是台大遴選委員會職權；至於管中閔是否可以在2月1日順利上任，要看台大回應的狀況和進度。

教育部人事處長陳焜元受訪表示，校長資格的處理「要回到校長遴選委員會」；「國立大學校長遴選的組織跟運作辦法，是明明白白寫著這是遴選委員會的職權。」

陳焜元表示，目前因為媒體、立法院、監察院都在關心，教育部請台大針對大家關心的部分回應，台大遴選委員會也針對利益迴避、資訊揭露等部分發布公開聲明。

監察院22日關注的台大校長遴選疑點，陳焜元表示已經請台大盡速回應，釐清疑點就繼續往下走程序，「不管哪個學校的校長遴選案，我們有SOP。」新校長可否在2月1日上任，要看台大遴選委員會回應的狀況和速度，陳焜元強調：「我們要尊重台大的處理方式。」

台大校長遴選委員會已經在11日發出聲明稿，表示台大校長遴選過程中皆採無記名投票，因而任何一位委員投票意向皆屬臆測；且遴選委員會由21位委員組成，除了教育部指派的3位，學生會代表1位，其他17位委員都是經由校務會議代表投票選出，並非召集人組成。

台大校長遴選委員會也表示，蔡明興不具備不得擔任委員之事由，即因故無法參與遴選作業；與候選人有配偶、3親等內之血親或姻親或曾有此關係者；有學位論文指導之師生關係。

(旺報)

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