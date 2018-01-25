《全台最速報》一場精心布局的「滅管」計畫 遭指抄襲論文 管中閔否認

2018年01月25日 11:55 中時電子報 綜合報導

◎一場精心布局的「滅管」計畫 遭指抄襲論文 管中閔否認

台大新任校長管中閔遭爆，去年五月與暨南大學管理學院院長陳建良共同發表「兩岸經濟合作架構協議（ECFA）政策效果評估」，不當引用暨大2016年的碩士學位論文，陳建良對外澄清，即是該名EMBA班學生引用他的部分研究內容，根本是爆料者「倒因為果」，據聞管中閔並沒有看過該名學生的論文。

◎立委遞補議員 宣誓就職儀式等嘸人

時代力量不分區立委高潞‧以用‧巴魕剌，因花蓮前議員楊德金涉貪汙定讞解職，中選會公告由第六選區「落選頭」高潞‧以用遞補，「立委遞補議員」創下地方自治史首例，花蓮縣議會今日上午10時舉行宣誓就職儀式，但高潞決定缺席，確定不參加宣誓。

◎成立樂器博物館 讓校園閒置樂器互換

桃園市106學年度第2學期校長會議25日在新興國際中小學舉行，市長鄭文燦宣布將在八德保一總隊成立二手玩具資源中心，中壢也將成立空大桃園分校，部分土地興建樂器博物館，讓各校閒置樂器可以交換流動，讓音樂社團有更大空間。

◎竟有人姓加油的油！他姓特殊 師生覺得怪怪der

竟有人姓加油的「油」！虎尾大成商工祕書油朝鵬因為姓氏特殊罕見，走到哪裡都令人印象深刻，過目不忘，祖籍在大陸河北的他說，父親曾返鄉探親，當地還有許多油姓宗親，但台灣幾乎僅此他們一家「油」姓，從小到大和油有關的綽號不少。

(中時電子報)