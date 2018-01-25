家族旅遊好貴！消基會：兒童團費應反映價差

2018年01月25日 12:05 中時 洪安怡

依據《兒童及少年福利與權益保障法》規定，大眾運輸、文教設施、風景區等事業，應提供兒童優惠措施。但消基會調查旅行社業者的國外旅遊團發現，倘若兒童有佔床，團費多半會與成人同價，並無反映國外機票、景點的兒童優惠，呼籲業者應創造分級團費制度，反映價差，才是合理作法。

消基會於本月20、21日調查10家旅行社的國外旅行團團費價格，結果發現有8家業者的收費方式是，只要兒童佔床，團費就與成人同價，若是不佔床，則團費價差最高可到5000元。

消基會指出，旅行社業者並未反映兒童的機票、景點門票優惠，像是此次調查行程中的日本大阪環球影城、東京迪士尼海洋樂園，本就有針對4~11歲兒童推出的優惠票，甚至3歲以下兒童皆為免費入園；機票部分，2歲以下的嬰幼兒機票只要票面價的10分之1，2~11歲的兒童票也是票面價的75折，但卻無法從團費看出價差。

在國內旅遊的部分，消基會調查5個旅行團規定，結果發現兒童與成人團費多半會有價差，其中「eztravel易遊網高雄義大世界+花蓮輕鬆選 豐富3天」的行程，不佔床的兒童和大人團費價差最高，可達1萬1600元。

消基會董事長游開雄指出，國外團旅遊如果兒童佔床就得付出與大人相同的旅費，對消費者來說似乎不合理，3歲以下幼兒既不佔床，景點、遊樂園又多免費，團費的差價卻僅落在0~5000元之間，似乎頗有調整的空間。

依據《消保法》第5條規定，「業者提供商品或服務前，應提供消費者充分與正確之資訊」，消基會呼籲，交通部觀光局應儘速深入瞭解並與旅行社業者協調兒童團費機制，以保障消費者權益。

(中時)