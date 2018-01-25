對日食品管制 影響入CPTPP？ 台日協：不排除可能性

2018年01月25日 12:15 中時 陳建瑜

《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）日前在東京完成談判，外界擔憂我國可能因對日食品管制，而影響日本支持台灣加入CPTPP，台灣日本關係協會副秘書長范振國今說，「當然不排除這種可能性」，但他強調，日本目前並沒有以食品管制問題，牽制我國加入CPTPP的意願。

范振國今在外交部例行記者會上表示，外交部立場，當然不希望（食品管制）會有影響，因此外交部一向希望在WTO自由貿易規則之下，用科學數據來解決食品安全問題，讓食品安全問題回歸專業，而不應該變成政治性議題，影響我對外貿易關係，及接續要面對的國際經貿議題，包括CPTPP等。

范振國強調，對日本食品進口管制，就如日本在WTO（世界貿易組織）對韓國做出提訴動作，就是認為韓國的管制已違反WTO自由貿易規則，但是日本目前並沒有以食品管制的問題，牽制我國加入CPTPP的意願。

范振國說，台灣迫切需要融入全球經貿體系當中，外交部希望對於日本食品管制案，能夠盡快獲得妥站解決，當然這當中涉及國內及國外因素，國內的部分，政府會設法讓全民了解日本食品是安全的，以利儘速討論開放程序。

據日媒報導稱，中日雙方準備就放寬或廢除日本食品管制協商，媒體詢問，是否影響我對日食品管制政策？范振國表示，從去年12月日中執政黨之間交流後，日中就已開啟食品管制工作階層對話，之後工作小組會開始運作，但是否有具體結果可能還要觀察一陣子。

范振國強調，CPTPP年底或明年初正式生效後，可望展開第二輪新會員國加入談判，我國已跟日方表達我國期望加入第二輪談判的意願。

對於駐日代表謝長廷日前說，若中國大陸提前開放，對台灣來說非常諷刺，證明台灣是跟著意識形態在走，這樣是非常不好的。范振國對此表示，他身處日本第一線，他對報導跟結合國內的狀況，做出他個人看法，「我們是可以理解、可以體諒」。謝大使兼負台日關係重任，發出這樣的聲音，也是「值得國內深思」。

(中時)