萬華2惡少設局詐購 乙太幣變強搶

2018年01月25日 12:06 中時 謝明俊

繼比特幣之後，網路新興虛擬貨幣「乙太幣」未來看好的增值空間，現也成了投資客標的，北市萬華日前就發生2名惡青，向黃姓賣家假稱要買乙太幣，在萬大路面交時，以為賣家已將乙太幣過戶，乘機將買款現金搶回，還噴灑噴霧劑阻擋黃某追趕，轄區萬華警分局東園所獲報調閱監視器追查，不到2個小時就逮捕2嫌移送法辦。

涉嫌設局詐購乙太幣的黃姓、廖姓青年，在網路上得知近來乙太幣增值能力強，於是起意設局強佔乙太幣，在網路平台上見到黃姓男子要賣乙太幣，於是向對方開價要以每枚新台幣34800元的價格，購買3枚乙太幣，雙方並約定19日晚間在萬大路的超商前面交。

雙方見面後，買方2人為了取信賣方，先將價款105000元交給黃姓賣家，黃某隨以手機操作將3枚乙太幣透過交易平台發送到廖嫌所指定電子錢包，買家2人以為交易完成乙太幣已經到手，廖嫌當場藉口憑證尚未審核通過，想要取消交易，在旁黃嫌拿出預藏的噴霧罐朝賣家噴灑干擾，動手將賣家手中現金搶回，2嫌朝附近巷弄逃逸。賣家追趕不及，於是打電話報警，並取消乙太幣交易，取回3枚乙太幣。

轄區東園派出所員警獲報，立刻派員調閱監視器，發現2嫌是搭乘白色賓士車到附近下車後，再徒步到交易地點，警方循線找到2嫌帶回偵詢，2嫌辯稱是賣家誠意才搶回現金，並噴灑噴劑，警方詢後依搶奪罪嫌函送2嫌，並呼籲民眾在網路交易虛擬貨幣，應選擇安全交易平台，如需面交時，要選擇白天及人潮較多場所，如發現可疑應立即停止交易，以免損失。

(中時)