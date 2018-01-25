《大河戀》紀錄片影展 周末淡水海關碼頭開跑

2018年01月25日 12:12 中時 譚宇哲

《大河戀》紀錄片影展將於27日起在新北市淡水海關碼頭舉辦，由2017新北市紀錄片獎首獎作品，記錄緬甸華僑家族離散故事的《遙遠之地》打頭陣，並接力放映歷屆新北市紀錄片獎優選影片，邀請民眾免費入場。

新北市新聞局與淡水古蹟博物館將於淡水海關碼頭合作舉辦《大河戀》紀錄片影展，今天上午邀請歷屆得獎者何婷婷、龔萬祥、李政政及許鴻財，公布共27支放映片單。

導演龔萬祥以《回家吃自己》獲得2014年新北市紀錄片獎優選影片，他說，原以為新北市只提供拍攝獎金，沒有想到拍攝結束之後還提供平台放映，很高興到2018年還能有機會公開放映，讓更多人看見這部貼近台灣在地農業和探索自我人生的故事。

新聞局表示，《大河戀》紀錄片影展將於107年1月27日起至2月25日每周六、日下午3時至6時，於淡水海關碼頭C棟倉庫放映歷屆新北市紀錄片獎優選影片，屆時也將邀請導演至現場映後座談，與觀眾面對面深入對談，活動免費入場，請民眾把握機會前往參加。

《大河戀》紀錄片影展放映片單及詳細資訊請上新北市紀錄片系列活動官方部落格http://newtaipeicitydoc.pixnet.net/blog或臉書搜尋「感動，無所不在！」。

(中時)