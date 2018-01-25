《大河戀》紀錄片影展 周末淡水海關碼頭開跑

《大河戀》紀錄片影展將於27日起在新北市淡水海關碼頭舉辦，今天上午公布放映片單。（譚宇哲翻攝）

友善列印
中時

《大河戀》紀錄片影展將於27日起在新北市淡水海關碼頭舉辦，由2017新北市紀錄片獎首獎作品，記錄緬甸華僑家族離散故事的《遙遠之地》打頭陣，並接力放映歷屆新北市紀錄片獎優選影片，邀請民眾免費入場。

新北市新聞局與淡水古蹟博物館將於淡水海關碼頭合作舉辦《大河戀》紀錄片影展，今天上午邀請歷屆得獎者何婷婷、龔萬祥、李政政及許鴻財，公布共27支放映片單。

導演龔萬祥以《回家吃自己》獲得2014年新北市紀錄片獎優選影片，他說，原以為新北市只提供拍攝獎金，沒有想到拍攝結束之後還提供平台放映，很高興到2018年還能有機會公開放映，讓更多人看見這部貼近台灣在地農業和探索自我人生的故事。

新聞局表示，《大河戀》紀錄片影展將於107年1月27日起至2月25日每周六、日下午3時至6時，於淡水海關碼頭C棟倉庫放映歷屆新北市紀錄片獎優選影片，屆時也將邀請導演至現場映後座談，與觀眾面對面深入對談，活動免費入場，請民眾把握機會前往參加。

《大河戀》紀錄片影展放映片單及詳細資訊請上新北市紀錄片系列活動官方部落格http://newtaipeicitydoc.pixnet.net/blog或臉書搜尋「感動，無所不在！」。

(中時)

新店居民有福了！日興市民活動中… 彰化縣寒暑假發送幸福餐券 結合5…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。