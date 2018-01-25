彰化縣寒暑假發送幸福餐券 結合5大超商通路

彰化縣政府發行「幸福餐券」，今年並首度結合5大超商通路提供學生換餐服務。（吳敏菁攝）

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彰化縣政府發行「幸福餐券」，今年並首度結合5大超商通路提供學生換餐服務。（吳敏菁攝）
彰化縣政府發行「幸福餐券」，今年並首度結合5大超商通路提供學生換餐服務。（吳敏菁攝）
彰化縣政府發行「幸福餐券」，今年並首度結合5大超商通路提供學生換餐服務。（吳敏菁攝）

彰化縣政府為照顧弱勢學生假期午餐需求及減輕家長負擔，發行「幸福餐券」，今年並首度結合5大超商通路提供學生換餐服務，簽約合作超商並加碼送，讓學生於寒暑假期間吃得健康又營養。

彰化縣政府發行「幸福餐券」多年，學童除平日在校內享用營養午餐外，還可在寒暑假期間，到合作商店換取價值50元午餐。凡是彰化縣低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故或經導師家庭訪視認定的國中小學生均能申請。

有鑑於以往由學校自行與通路商店簽約，弱勢學生憑券取餐，但商家選擇性較少且有些學校學區較大，學生需特地到特約商店兌換，便利性及安全性都值得商榷。

今年寒假從25日起至2月20日，縣府整合7-11、全家、萊爾富、OK及台灣楓康等5大超商，學童可持餐券到全縣5大超商據點兌換午餐，只要貼有「幸福餐券特約商店」辨識貼紙的店家，都可以讓學生進行兌領餐食，提供弱勢學生多元餐食選擇及更便利的領餐環境。

為了使學童吃得更飽，合作超商加碼送，每張幸福餐券縣府補助50元，7-11最高可兌換至55元等值餐食；全家最高可兌換至57元；OK最高可兌換至60元；台灣楓康最高可兌換至60元；萊爾富最高可兌換至68元，希望能讓弱勢學生在寒暑假期間不為午餐煩惱並能持續受到妥善照顧。

彰化縣魏明谷說，彰化縣的孩子，每一位都是我們的寶貝！提供學童完善的營養照顧，是責任，更是縣府的首要任務。

(中時)

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