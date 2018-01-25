賴清德：多項重要經濟指標穩定成長

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行政院長賴清德上午在院會以「堅定腳步，開創新局」為題發表談話，並提出經濟指標「4高1低」包括經濟成長率呈現穩定成長、失業率創17年新低，證明蔡英文總統為國家所擘畫的政策方向正確。

賴揆表示，近來台灣各項經濟指標，包含去年經濟成長率2.6%，較2015、2016年的0.7%及1.5%，呈現穩定成長；去年全年外銷訂單額度達4,928億美元，創下歷史新高，年增約11％；去年全年出口值達3,174億美元，年增率約13％，創下近7年最大增幅，為歷年次高水準；去年股市創下28年來的新高、上市上櫃公司總營收達32.7兆，也創下歷史新高，較2016年成長約7%。

至於去年全年失業率為3.76%，創下17年來的新低。不論在領先指標或落後指標，各項數據都顯示台灣整體經濟情勢，正在穩健提升，企業接單情形越來好，也代表未來就業情況會更加穩定。

賴揆說，相關指標證明蔡總統為國家所擘畫的政策方向正確，透過團隊努力，才能在各項重要政策的推展上，都能取得初步的成果。賴揆也期勉閣員持續秉持「做實事」的精神，面對台灣當前的挑戰以及下個階段的改革事項，包括解決低薪問題、社會安全網的建構等，更加堅定腳步，務實擬定策略，踏實解決問題，逐步開創新局，共同為國人打造一個可以安居樂業的幸福家園。

(中時)

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