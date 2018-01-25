屏東PM2.5不減反增 環團：環署遺棄總統故鄉

2018年01月25日 13:13 中時 鄭舲

台灣健康空氣行動聯盟與國民黨立委陳宜民、時代力量立委徐永明今天再度共同舉行記者會，公佈2017年PM2.5「手動測站」年均值。台空盟指出，2017年年均值以高雄污染受災區的屏東27.8最高，雲林首度被超越居次。若與2016年比較，中部測站減量最多，但南部美濃和屏東卻不減反增，顯示蔡英文總統就任2年後，環保署在高屏地區的空污治理「全是空」。

台空盟理事長葉光芃指出，全台PM2.5手動測站共有31個，每3天採樣一次，20天後做出結果的數值，是環保署據以判定各縣市PM2.5年平均值，與是否超標成為三級空品防制區的「法定數據」。從數據分析來看，中南部空汙重災區中，以彰化縣和嘉義市3年來減量成績較佳，經常紅害的高雄減幅只有16.3%，遭受池魚之殃的屏東減幅更只有12%。葉光芃批評，小英總統和立法院長蘇嘉全的故鄉空品變糟，完全是「被環保署遺棄」。

葉光芃也說，去年12月美國醫學會兒科期刊一篇前瞻性研究指出，產前暴露於愈高含量PM2.5的孕婦，可能生下臍帶血和「胎盤端粒長度」愈短的新生兒。端粒長度是成年細胞老化和整體健康的潛在指標，出生時的端粒長度與細胞預期壽命可能有關，雲高屏地區的孩童相較北市出生的孩童，從在母親肚子裡，健康就輸在起跑點。

陳宜民則說，高屏地區的手動測站只有美濃、前金、屏東、恆春等4個地方，且都設置在空品相對好的區域，產出的數據根本是「騙自己」。目前全國區域立委共有73席，但全國手動測站卻只有31個，建議環保署依照區域立委席次，增設到73個手動測站，讓每一位區域立委都能了解自己選區內的空氣污染情況，為選區民意發聲。

(中時)