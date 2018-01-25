林佳龍力推花博卡 怒嗆民代：不知道在亂什麼！

「不知道在亂什麼！」台中市長林佳龍致詞批評部分民代不該汙名花博卡。（王文吉攝）

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林佳龍接受媒體訪問時，特別強調「花博卡沒花政府半毛錢，是承包票務的廠商將利潤回饋市民」。（王文吉攝）
花博卡申請書已印製300萬張供市民申請。（王文吉攝）
林佳龍力推花博卡 怒嗆民代：不知道在亂什麼！

台中市長林佳龍25日前往后里視察花博森林展區，他在致詞時罕見措詞強硬，針對近來紛擾的花博卡批評部分民代「不知道在亂什麼！」林佳龍表示，花博卡沒花政府半毛錢，是承包票務的廠商將利潤回饋市民，而且使用電子票證環保許多，至於3億6千萬元預算是用於花博驗票機器、票務系統等設備費用，早於花博總預算內通過，與製發花博卡無關。

林佳龍接受媒體訪問時指出，經過市府說明後，大家都更瞭解並支持花博卡，民眾反應相當熱烈，申請情況踴躍。目前初步先印製300萬張申請書供市民申請；花博卡將提供市民免費參觀1天、免費公車10公里及日後上千家花博特約商店優惠等措施，花博結束後更將轉為「市民卡」，持續成為台中市民專屬的好康卡。

林佳龍並強調，花博跨及后里、豐原、外埔三大展區，預計參訪人次將達800萬到1000萬，採用電子票證「花博卡」入場，環保許多，至於有民代質疑的3億6千萬元預算，其實是在花博總預算內的票證業務項目，將由得標公司建置電子閘門及票務規劃等，花博卡是廠商給予市府的回饋，並非製發費用，希望各民代都能瞭解花博卡，並鼓勵市民多多利用。

(中時)

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