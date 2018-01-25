文2分局興隆所員警 暗夜援救摔傷老婦

文山2分局興隆所員警及時救援摔傷獨居老婦。

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中時

文山2分局興隆所員警日前接到轄內一家麻油雞店主報案，有客人遺失一張輪椅及外套在店內，員警前往處理研判可能是附近一個獨居老婦所有，推著輪椅沿街找到老婦住處，剛好發現老婦在浴室跌倒哀號呼救已2個小時，員警趕緊將老婦送醫檢查後幸無大礙。

興隆所員警關鉦育、陳逸恩和警專實習生歐宜勛，日前夜前巡邏時，接獲轄內一家麻油雞店老闆報案表示，有客人遺留一張輪椅及一件外套多日，至今仍未來領回，希望警方幫忙物歸原主，員警根據店員提供訊息，研判可能是住在附近一名獨居老婦所有，3員於是推著輪椅挨家挨戶地查尋物主。

員警後來問到老婦住址，抵達老婦家門外，按了門鈴無人回應，員警見到屋內燈火通明，還有收音機聲響傳出，感到可疑，員警在門外豎起耳朵仔細聆聽屋內動靜，結果歐員聽到老婦微弱的求救聲，警方趕緊通知消防局救護車及鎖匠前來，破門後見到老婦跌坐在浴室地板動彈不得，警消細問才知，老婦摔倒已在冰冷的地板上躺了2個小時，幸好員警及時來救，老婦經送醫檢查，只有輕微擦傷，尚無大礙。

老婦子女接獲警方通知趕到醫院查看時嚇了一跳，表示老婦患有心臟病、高血壓及糖尿病，並定期要到醫院洗腎，若不是遇到熱心員警及時發現救援，後果不堪設想。

(中時)

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