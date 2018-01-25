中市黎明東街鐵皮屋火災

2018年01月25日 13:04 中時 黃國峰

中市黎明東街7-11後方鐵皮屋25日中午發生火警，現場濃煙冒出，消防隊從後方灌水搶救。（黃國峰攝）

黎明東街7-11後方鐵皮屋25日中午發生火警，現場濃煙冒出，消防隊緊急搶救。（黃國峰攝）

黎明東街7-11後方鐵皮屋25日中午發生火警，屋內冒出火光。（黃國峰攝）

黎明東街7-11後方鐵皮屋25日中午發生火警，廖姓民眾輕微嗆傷送醫。（黃國峰翻攝）

台中市南屯區黎明東街一家7-11後方鐵皮屋倉庫，25日11時許發生火警，消防隊到場時發現已冒出大量濃煙，立即佈水線搶救，65歲廖姓居民，因關心其倉庫，在門口內外張望，遭濃煙輕微嗆傷，送林新醫治，隔鄰的7-11亦輕微受損，所幸消防隊在半小時內撲滅火勢。

附近居民表示，該鐵皮建築是廖男用於堆放回收物的倉庫，常見廖男在倉庫抽煙，但是否為原因，則不得而知，當倉庫冒出黑煙時，還看到廖男入內查看，廖男因而遭受輕微嗆傷，由救護車送往林新醫院診治。

消防隊指出，約11點13分到場時，已見大量濃煙冒出，超商內店員、客人已疏散，不久即全面燃燒，立即佈水線灌救，因該倉庫建築結構是與前方統一超商隸屬同一個二層樓的鐵皮建築，該倉庫則為於整棟建築右後方，火勢不一會即波及到超商右側後方一小部分，經打破鐵皮建築部分牆壁，向內澆灌，所幸火勢在11時29分即熄滅，超商僅一部分遭受損失。

中市消防局表示，一共出動南屯、春社、中港、西屯分隊及第六大隊等單位，並動員義消加入，統計消防車13輛、救護車2輛，消防人力共54名，警消到場時，鐵皮屋已經全面燃燒，內部冒出火光，所幸搶救得宜，半小時內熄滅，燃燒面積約30平方公尺，財物損失倉庫及超商共約10萬元，火警原因調查中。

(中時)