中市黎明東街鐵皮屋火災

中市黎明東街7-11後方鐵皮屋25日中午發生火警，濃煙從超商冒出。（黃國峰攝）

友善列印
中時
中市黎明東街7-11後方鐵皮屋25日中午發生火警，現場濃煙冒出，消防隊從後方灌水搶救。（黃國峰攝）
黎明東街7-11後方鐵皮屋25日中午發生火警，現場濃煙冒出，消防隊緊急搶救。（黃國峰攝）
黎明東街7-11後方鐵皮屋25日中午發生火警，屋內冒出火光。（黃國峰攝）
黎明東街7-11後方鐵皮屋25日中午發生火警，廖姓民眾輕微嗆傷送醫。（黃國峰翻攝）

台中市南屯區黎明東街一家7-11後方鐵皮屋倉庫，25日11時許發生火警，消防隊到場時發現已冒出大量濃煙，立即佈水線搶救，65歲廖姓居民，因關心其倉庫，在門口內外張望，遭濃煙輕微嗆傷，送林新醫治，隔鄰的7-11亦輕微受損，所幸消防隊在半小時內撲滅火勢。

附近居民表示，該鐵皮建築是廖男用於堆放回收物的倉庫，常見廖男在倉庫抽煙，但是否為原因，則不得而知，當倉庫冒出黑煙時，還看到廖男入內查看，廖男因而遭受輕微嗆傷，由救護車送往林新醫院診治。

消防隊指出，約11點13分到場時，已見大量濃煙冒出，超商內店員、客人已疏散，不久即全面燃燒，立即佈水線灌救，因該倉庫建築結構是與前方統一超商隸屬同一個二層樓的鐵皮建築，該倉庫則為於整棟建築右後方，火勢不一會即波及到超商右側後方一小部分，經打破鐵皮建築部分牆壁，向內澆灌，所幸火勢在11時29分即熄滅，超商僅一部分遭受損失。

中市消防局表示，一共出動南屯、春社、中港、西屯分隊及第六大隊等單位，並動員義消加入，統計消防車13輛、救護車2輛，消防人力共54名，警消到場時，鐵皮屋已經全面燃燒，內部冒出火光，所幸搶救得宜，半小時內熄滅，燃燒面積約30平方公尺，財物損失倉庫及超商共約10萬元，火警原因調查中。

(中時)

文2分局興隆所員警 暗夜援救摔傷… 飲料店意外 4歲男童手指遭封口機…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。