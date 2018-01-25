違法提供未成年者菸品 去年開罰近370萬元

2018年01月25日 12:51 中時 倪浩倫

根據《菸害防制法》規定，禁止販賣或給予菸品給未滿18歲的青少年，各地方衛生局會不定時稽查，根據最新統計，去年共開出427件相關罰單，開罰近370萬元；此外，衛福部、消基會也會請年滿18歲的大學生，穿著學生制服去店家買菸來進行喬裝測試，去年違規率約32％，優於前一年的54.1％。

衛福部、消基會每年都會請年滿18歲的大學生，穿學生制服到全台各個有販售菸品的店家買菸，來測試店家賣菸前，是否會要求消費者出示證件來確認已滿18歲，最新統計顯示，2017年喬裝測試合格率為68.2％，較前一年的54.1％進步超過14％。

衛福部國健署菸害防制組組長羅素英說，由於絕大多數穿制服的學生，都還未滿18歲，故要求店家賣菸前，一定要先請對方出示證件來確認年紀，否則很容易讓未成年青少年買到菸；她強調，該測試不會真的找未成年者去買菸，且就算店家未確認證件就賣菸，也不會進行開罰，但會將其測試結果，通知企業來加強管理。

據《菸害防制法》第13條規定，業者若供應菸品給未滿18歲者，將依同法開罰1~5萬元罰鍰，開罰對象為企業和提供菸品的員工。根據全國地方政府的取締稽查結果，2017年共稽查超過45萬次，發現427件違規，開出約369萬元的罰單；而2016年則是稽查33多萬次、發現503件違規並開出447萬元罰單。

羅素英說，無論是喬裝測試，還是各地方政府的取締稽查結果，都顯示企業對其員工的教育訓練已有提升，員工對賣菸的觀念也在進步；她呼籲，未滿18歲的青少年尚在發育階段，此時若接觸菸品，將大幅影響其健康，除了呼籲業者繼續嚴格把關，青少年也勿因一時好奇而接觸菸品。

(中時)