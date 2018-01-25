國賓飯店薪薪向榮 基層年終3個月起最高可領8個月

國賓飯店為廣納人才，標榜基層員工35K起，且年終3個月起跳。（圖/國賓飯店）

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為了廣納人才，全面提升餐旅業人力素質，打造可傳承的飲食娛樂空間，台北國賓大飯店宣布，今年起以高於同業起薪標準，招募優質人力，讓年輕人「薪薪向榮」，經錄取的優秀正職服務生起薪35K到40K，更有機會納入「幹部培訓計畫」（Management Associate），不用像傳統企業「媳婦熬成婆」，苦蹲基層換取升遷，台北國賓大飯店應聘優秀新鮮人、只要學習態度強、有責任感等，符合資格者起薪35K起跳，只要參與培訓計畫考核通過，可挑戰最快三年升成主管職，月領5萬以上，讓年輕人不再「薪」苦！

目前台北市國際觀光旅館數已有27家，一般觀光飯店數也有18家，且新建的飯店仍再增加中，即便競爭激烈，台北國賓大飯店持續瞄準業績目標，「以人為本」的服務業，「人才素質」是關鍵，國賓飯店集團董事長許育瑞為勉勵員工，今年發出年終更不手軟，基層主管可領3到3.5個月之間，經副理層級可領3.5到4個月左右，協理級以上高階主管可領4.6到6個月。公司正職不論層級的年終獎金也有3個月行情，最高者甚至可領8個月以上，使員工在寒冬中更「有感」。

除不再「薪」酸了，年輕人更要表現舞台！去年末「億萬級牛排館」A CUT重新裝潢開幕，即達成「首月客滿」的紀錄，預期年中飯店界唯一「五星級川菜廳」也要全面修繕，重金禮聘北京設計師，以古典文人雅士為概念鋪陳氛圍，並端出經典全新菜色，奠定顧客心中「非吃不可」的第一名川菜廳。有了全新空間舞台，更要優質人才，台北國賓大飯店為全面提升人力素質，未來經錄取的合格正職服務生，起薪上看35K到40K，同時，以今年為例，工作滿一年的正職基層可領到3個月左右的年終，在普遍低薪的台灣產業中已是標竿，期待未來優秀新鮮人選擇國賓。

(工商)

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