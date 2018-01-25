「先傷後病」農民職災保險年底試辦

農委會今辦理營造良好從農環境記者會，副主委李退之（右4）允諾，今年內先針對農民職業傷病試辦職災保險。（農委會提供）

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農務充滿職災風險，現行農保卻僅有生育、殘障、死亡給付，獨缺職災給付，農民也多次呼籲應盡速開辦職災保險，讓118萬投保農保的農民有完整保障。對此，農委會今表示，今年內會先試辦因果關係明確的「職業傷害」，未來再擴大到「職業傷病」。

沛芳有機農場場主吳成富表示，他熟識青農鍾，不少人是離開工廠的工作，回到家鄉務農，由於土地大多是承租而來，並非是名下所有，導致連要投保農保都很困難，現在農委會鬆綁農保條件，使實際從農者都能投保，確實幫助很大，但可惜農保並無職職災給付，農民雨天走在田裡都可能滑倒骨折，養傷期間無法工作，只能吃老本，有職災保險能才能讓農民的保障更完整。

對此，農委會副主委李退之表示，過去農民名下一定要有農地才能投保農保，讓許多實際從農者因土地是承租而來，無法獲得保障，現在農委會協助實際耕作者參加農保，未來只要農民能提供相關證明，證實自己是靠實際務農換取收入即可。

李退之指出，至於農民職災保險的部分，因過去向來有傷病是否是因務農導致的認定問題，例如農民老年駝背，到底是職業還是生活因素所致，使農民職災保險卡關，但農委會還是要努力克服問題，今年內會先針對因果關係較明確的職業傷害試辦職災保險，預計會讓農民採志願性加保的方式辦理。

李退之表示，至於農業勞動力部分，農委會會持續擴增人力團紓解農忙，並規劃辦理機械代耕團，今年年預估可新增1200人，比去年增加1倍以，原本農委會已提供第3、4屆百大青農5年500萬元零利率的「青年從農創業貸款」，此方案將回溯適用於第1、2屆百大青農，希望讓青農從農之路更穩健。

(中時)

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