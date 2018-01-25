綠委提案卡管爺 新創圈痛批：政治佛地魔

2018年01月25日 13:05 中時 周毓翔

新任台大校長管中閔被質疑遴選過程違反利益迴避，民進黨立委提主決議「卡管」，要求遴選委員會說明清楚前教育部不得聘用。此舉惹惱各界人士，威朋大數據集團創辦人兼執行長吳詣泓今在臉書痛批政治力介入學術，「柯建銘這群『政治佛地魔』的群魔亂舞下，竟然想要讓學術屈服於政治。」

吳詣泓在臉書發表評論，痛批政治力介入學術，也呼籲網友轉貼他的文章或是留言「+1」表達支持，他說，「讓政客們知道，台灣絕大多數的沉默的人群，不上街頭抗議，不打口水戰，不當酸民，而總是捲起袖子在幹活，在全世界各地打拼，幫台灣創造經濟動能，根留台灣，增加就業的這群年輕人，不是不出聲就是好惹的。」

吳詣泓說，現在年輕人在亞洲拼經濟，拼的要死要活，這些政客卻在撕裂台灣，連政治力都要介入台大校長選舉，立法院在柯建銘這群政治佛地魔的群魔亂舞下，竟然想要讓學術屈服於政治，威脅教育部如果通過管中閔教授的任命案，預算就會有過不了的風險。「如果學術都能被政治綁架，這樣的台灣還能被世界看得起嗎？我們年輕人的未來在哪裡？都被政客玩完了！」

吳詣泓表示，台灣的對手不再島內而是在島外，當世界瘋狂在進步，台灣已經被狠狠的甩在後面，卻還在搞內鬥，鬥完之後，會發現台灣已經沒有價值了，政黨的利益在哪裡？國家的利益在哪裡？人民的利益在哪裡？

(中時)