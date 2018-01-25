受惠中科、花博利多 后里誠真厚禮房市夯

2018年01月25日 13:08 中時 盧金足

「誠真厚禮」品牌、品質和品味獲客戶青睞，創下后里大樓住宅的新高價。（盧金足攝）

為讓住戶享受住在森林的感覺，「誠真厚禮」設計近200公尺的社區環景林蔭步道。（盧金足攝）

童趣十足的樹屋區，大人也能在樹屋裡聊天偷得浮生半日閒。（盧金足攝）

在中科擴廠和花博利多效應下，后里房市熱銷。（盧金足攝）

誠真建設在后里市中心推出的「誠真厚禮」成屋，以7期豪宅規格打造。（盧金足攝）

台中市躍升為全台第2大都市，在「人口紅利」利多帶動下，房市買氣明顯升溫，建商看好后里中科擴廠，年底將登場的2018台中世界花卉博覽會，規畫后里馬場及森林園區成為永久設施，誠真建設在后里市中心推出的「誠真厚禮」建案，以7期豪宅規格打造，后里近年來的第一高樓建案熱銷，農曆春節快到了，很多客戶歡喜入厝過新年。

台中市不動產開發公會指出，2017年總推案金額達1235億元

，較2016年的1000億元成長約2成，台中市公告土地現值與公告地價雙降，加上年底縣市長選舉，在預期政府政策利多帶動下，市場將呈現「量增價穩」走勢，預估全年推案金額上看1500億元。

誠真建設總經理鄭旭宗表示，在后里地區推出地上12樓，地下2層的純住宅建案，69戶的產品，坪數33到45坪，吸引后里中科廠的科技人，還有企業2代也屬意，后里地區建案不多，他以多年建築經驗，在后里打造7期豪宅的水準規格，零店面純住宅，近900坪土地，只興建300坪建物，保留600坪作為綠化庭園。

總銷7億元的「誠真后里」，每戶加上停車位，每戶總價大約在700萬至1000萬元，鄭旭宗說，交屋時很多住戶看到建築物品質和公設配備，頻頻稱讚，「好像7期豪宅搬來后里！」

誠真建設副總經理鄭淑真指出，已購客戶以中科主管、傳產業及企業第2代及軍公教人員最多，近年來后里少推案，房市確實有需求，供需面較少，「厚禮」特別請來7期建築團隊，包括建築師賴浩平、趙英傑，景觀設計為九如園藝設計師鄒騰增等大師加持。

為讓住戶享受住在森林的感覺，「誠真厚禮」設計近200公尺的社區環景林蔭步道，另設一座童趣十足的樹屋區，大人也能在樹屋裡聊天，偷得浮生半日閒，公共空間特別進口戶外桌椅，配合大型烤肉區，住戶聯誼或親友同樂不必出去外面消費，在家就有度假樂趣。

鄭旭宗指出，后里近年來發展快速，中科美光擴廠，新增上千名員工，加上友達光電在七星園區設廠，花博盛會11月底登場，市府針對兩大橫跨大甲溪的連外道路正在開闢，后里重大交通建設，及中科和花博利多效應下，被譽為台中市房市的新亮點。

台中市府推動花博，規畫后里(后里馬場及后里森林園區)、外埔、豐原(葫蘆墩公園)3大園區，展期活動預計於2018年11月至2019年4月舉行，其中在后里森林園區規畫的展覽館「探索館」、「發現館」，提供有機自然動線，與現有老樹融為一體。

市府強調，以盡量不砍樹、不移樹、尊重自然環境的手法，配合既有樹位配置空間並使視覺穿透引入綠意、降低空調耗能，創造良好展覽空間體驗，工程力拚如期、如質完成。

花博盛會至明年4月24日展期結束後，也將替地方留下寶貴資產，落實永續發展的核心價值，3個展區，后里馬場森林園區以「花馬樂園」及「森林花園」為主題，后里馬場將成為亞洲最大的國際馬術競技場。

鄭旭宗表示，后里地區大都以透天建案及別墅、小套房產品居多，因為少重畫，土地也少釋出，「誠真厚禮」甫完工交屋，實價登錄每坪即達20萬元，品牌、品質和品味獲客戶青睞，創下后里大樓住宅的新高價。

(中時)