八卦山大佛嚴重漏水壁癌 投入3200萬修復

八卦山大佛是彰化的壁標，也納入文化資產，是歷史建築，莊嚴法身，護祐眾生。（吳敏菁攝）

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學子最愛與大佛合影。（吳敏菁攝）
大佛要修復，大佛寺不放棄放棄議題，但文資審議不過，不可能封。（吳敏菁攝）
大佛內部漏水、壁癌嚴重。（吳敏菁攝）
大佛內部漏水、壁癌嚴重。（吳敏菁攝）
大佛內部漏水、壁癌嚴重。（吳敏菁攝）

大佛端坐八卦山上，是彰化地標，1961年落成的大佛，早就超過半百，縱使是金剛不壞身，從未大整修，內部也出現漏水、壁癌，情況越來越嚴重，彰化縣政府依文化資產保存修復程序辦理後續之修復規劃，向文化部提出3200萬元的修復計畫。

八卦山大佛，2002年登錄為歷史建築，2016年完成第1階段調查研究、2017年完成第2階段之修復工程規劃設計，文化局今天依程序召開修復說明會，大佛寺管理委員會董事長張世良提出老議題，指出大佛背後和盤腿共開了10扇窗，佛身上「開洞」，有損圓滿，也造成雨水滲漏，還是封窗好。

文化局副局長張雀芬表示，大佛寺2度提出封窗，經召開文資審議委員會後，都予以駁回，主要理由，除了文化的因素，維持原建築的樣貌，也基於消防安全的考量，多數遊客觀感也覺得全封了，對空氣流通、逃生安全管道都受阻。依法，文化局行政權不能凌駕，擅改決議。

這次說明會，主要提出了莊嚴的大佛外表下，內部滲漏、剝損的情況確實嚴重，未來修復，大佛外漆也要全部刨除，化施作防水、防漏層強化措施後，再彩上外漆，顏色維持原樣的黑、棕色調，會調出多樣色調，取得共識再施作。

至於內部壁癌、剝落也都予以修復後，再施以彩繪，大佛內部有5個層樓，也是「大佛面世」來首度大修復，工程龐大，預計工期300天。

(中時)

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