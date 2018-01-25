保障船到位 外界猜測大陸首艘國產航母海試即將開始

2018年01月25日 13:24 中時 楊家鑫

大陸軍事網站日前披露大陸首艘國產航母（001A型）的最新照片，其中國產航母前方多了一艘白色郵輪。英國《簡氏防務周刊》分析稱，這是舷號「89」的中國海軍航母海試保障船，這表明中國的首艘國產航母海試即將開始。

香港《星島日報》報導，英國《簡氏防務周刊》稱，改建自蘇聯航母「瓦良格」號的大陸首艘航母「遼寧」號海試期間，舷號「88」的「徐霞客」號保障船始終伴隨其航行，該艦能為約2500名人員提供住宿和保障服務。而編號「89」的這艘保障船可能將在中國首艘國產航母試航中扮演相同角色。

報導稱，除了作為休息設施，這艘新的保障船似乎還將被作為工作設施使用，上面可能設置有辦公室、會議室和分析設施，可容納大量工程師、觀察員，在航母海試期間可以對它的動力、推進、武器、錨泊等設備進行測試和檢驗，看它們是否安裝就位並工作正常。

《防務周刊》還稱，目前雖然中國僅有單座位殲-15一種固定翼艦載機在役，但中國已在研製多種艦載機。包括雙座位型的殲-15，用於電子對抗作戰；以及具彈射起飛能力的殲-15戰機，供將來中國的第三艘航母使用。

大陸《環球時報》則報導稱，儘管存在各種猜測，但中國官方仍未就001A型航母何時展開首次海試做出任何表態。並引述大陸航母專家李傑表示，從一系列航母動態來看，近期進行首次海試的可能性比較大。如果國產航母近期就海試，那距離去年4月底下水，還不到一年，這說明航母研製的整體進展是比較順利的。

(中時)