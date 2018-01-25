搶100張刮刮樂30張中獎 結果愚人節當天落網

2018年01月25日 13:18 中時 蔡依珍

許姓男子今年3月夥同林姓友人，開著贓車到新竹一間彩券行，假意購買、真行搶彩券，得手200元麻將彩券一整本，為了躲避警察追緝還3度變換車牌，分頭在9家彩券行兌獎，最後100張彩券共有30張中獎、得手1.2萬元，愚人節卻不慎開贓車攔查被逮，桃檢依搶奪、行使變造特種文書等罪嫌起訴。

28歲許姓男子（在押）去年3月6日凌晨在中壢的路邊停車格，竊得轎車一台，2周後又偷取路邊其他車牌懸掛，載著26歲林姓友人到新竹，再度竊路邊車牌置換，再開到竹東一間彩券行，許男假意先向老闆購買大樂透，鬆懈心防後開口要每張300元的刮刮樂一本，但店內僅剩200元刮刮樂有一本，許男就趁拿起整本麻將刮刮樂時，轉頭就跑，跳上外頭林男駕駛的贓車加速離去。

2人逃回龍潭山區後，將彩券平分，許男由友人接應，林男則第三度換上偷來的車牌，駕車離去，當晚將搶來的彩券分給22歲黎姓和21歲邱姓友人，協助對獎，共有30張中獎，金額從200到1500元不等，4人分頭在龜山、平鎮、中壢和楊梅9間彩券行換錢，總計得手1.2萬元，直到愚人節當天，邱男開著跟林男借來的贓車在中壢被巡邏警攔查，一行4人才遭逮。

許男和林男互咬，都辯稱是自己負責開車、對方進入店內下手行搶，林男更加碼指控是聽許男的話將其中一片車牌「3」改為「8」，邱和黎否認參與行搶，但也坦言拿到彩券都覺得「怪怪的」，桃檢根據監視器畫面、彩券行證詞，將許男和林男依加重竊盜、搶奪、偽造文書起訴，林男、邱男和黎男另吃上收受贓物罪嫌官司。

(中時)