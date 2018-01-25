獨董爭議 唐德明揭綠策略：拉不下管 也要毀他形象

2018年01月25日 13:15 旺報 潘維庭

台大校長當選人管中閔遭綠營指稱曾擔任台灣大哥大獨立董事，「遴選過程相關資訊揭露不全、未落實利益迴避」。國民黨文傳會副主委唐德明25日表示，管中閔還沒上任，民進黨的反撲已經鋪天蓋地而來，除了政治力赤裸裸介入大學校園，各種輿論攻勢也如蝗蟲過境一般，透過綠媒大放送，一時之間，管爺似乎被打成一無是處了。

唐德明分析，民進黨此番運作，如意算盤早就打好了，雖然民進黨沒有把握完全掌握台大，但即使不能一次就把管中閔拉下馬來，起碼也要摧毀管中閔的形象，不讓管中閔有機會大刀闊斧改革，真的在台大做出一番成績來。

唐德明批評，這種為政治目的，寧可打爛也不給別人，不惜犧牲台大權益的作法，不但反民主，更是讓台灣社會退步的最大原因，難怪民進黨施政不力民調大跌，還可以大言不慚地說是改革得罪人；關說司法的人也可以得意洋洋到處告人洩密，難道這就是江湖傳說的「恥度無下限」。

唐德明舉例，民進黨「見笑轉生氣」、違反民主原則，也不是第一次，去年七月退輔會的「榮民榮眷基金會」改選董事長，也是爆冷由榮民代表陳俊生當選董事長，讓民進黨和落選的退輔會副主委李文忠顏面無光，明明是依循正當民主程序當選，民進黨仍然使用各種莫須有的理由，強硬召開臨時董事會，硬生生「拔掉」陳俊生，改由退輔會主委李文忠擔任董事長。

他認為，這兩個例子絕對不會是「唯二」，因為民進黨號稱「民主進步」，卻根本不在乎民主價值，只要能夠利益落袋，自然笑罵由人，但台灣的民主價值也就在這種破壞民主的運作之下犧牲了。

(旺報)