直擊普台中學特色課程 外語、國學學習樂無窮

2018年01月25日 13:22 中時 楊樹煌 ／南投報導 ／南投報導

▲第1屆普台國學經典大會考，普台國小學童小小年紀已能將古文琅琅上口。（楊樹煌攝）

▲普台國高中數理闖關活動，活化課本重要觀念，兼具趣味與生活實例。（楊樹煌攝）

普台中學為培養具備國際視野人才，自創校起12年1貫的第2外語、國學、書法及靜心等特色課程，學生從小薰陶，品德涵養日增，另以日、法、西、德語與世界接軌，前瞻性的教育配套領先全國，普獲各界讚揚。

寒假輔導期間，普台高中為國一到高三學生精心策劃一連串橫跨人文、外語及自然科學的活動；國中部「食之饗宴」異國美食展中，同學們都能以流利的日、法、西語介紹親手製作點心；普台的外語國家級檢定成果亮眼，老師也進一步設計課程，將語言能力融入活動中，讓學生充分展現第二外語學習成果。

高一「英語話劇比賽」則由英文科團隊及班導共同合作，營造浸潤式的英語學習環境，引導學生從劇本創作到登台演出，學生們動力更強、自發學習，個個全心投入，發光發亮！

另國、高中數理闖關活動、數學建模課程、校園植物巡禮及物理、化學、生物實驗等活化課本上的主題觀念，兼具趣味與生活實例，誰說原理枯燥難以學習？普台師生翻轉了自然學科的學習樣態，樂活課堂。

普台國小在寒假前夕舉辦「第1屆普台國學經典大會考」，上千名師生與家長齊聚校園，驚嘆孩子小小年紀已能將古文琅琅上口，包含論語、孟子、大學乃至高中程度的散文〈廉恥〉等，下午的「三元及第考」更考驗著百多位小狀元們對國學篇章的熟悉度與臨場反應，果然不負眾望，162位全數通過，獲得加冠披帶的狀元榮耀，全體千名考生發願讀聖賢書，學做聖賢事。

學期尾聲，多元豐富的活動讓校園氛圍活力十足，也讓家長看到了孩子們精進向學的態度和成果，普台期盼學生能厚植文化底蘊，並以優異的外語能力和文化包容力立足世界！

(中時)