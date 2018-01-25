又是台籍詐騙犯！克羅埃西亞與大陸合作逮61人

2018年01月25日 13:15 中時電子報 張達智

克羅埃西亞、斯洛維尼亞和波蘭等國警方，18日採取聯合行動，破獲窩藏在3國境內的電信詐騙據點，總共逮捕61人，克羅埃西亞內政部表示，61人全部來自台灣，主要是對大陸人進行詐騙。

克羅埃西亞內政部20日召開記者會表示，18日凌晨的行動是克羅埃西亞和中國警方數月來合作打擊犯罪的結果。

新華國際報導，克羅埃西亞內政部表示，警方在首都薩格勒布（Zagreb）附近突襲兩個據點，帶走61名台灣人，其中兩人涉嫌「販賣人口並脅迫受害者從事電信詐騙」等非法活動。

另外59名「被害人」被兩名主謀以經濟利益為誘餌騙至克羅埃西亞，隨後被限制人身自由，在「呼叫中心」從事主要針對中國公民的電信詐騙活動。

中國駐克羅埃西亞大使館和參與審訊人員表示，被帶走的61人全部來自台灣，剛到克羅埃西亞一個月左右，先前曾在斯洛維尼亞的電信詐騙據點「從業」。

這些詐騙份子掌握了部分中國大陸居民的個人訊息，並有一套詐騙「劇本」，是典型的跨國有組織犯罪。中國警方初步調查，該詐騙集團已作案並得逞20餘次，涉案金額人民幣近千萬。

報導指出，2016年以來，中國公安部先後赴20餘個國家展開執法合作，破獲據點70餘個，抓獲犯罪嫌疑人1600餘人，先後從肯亞、馬來西亞、柬埔寨、亞美尼亞、越南、印尼押回200餘名台灣詐騙犯。

(中時電子報)