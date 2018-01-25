轟六增掛架 專家：共軍關鍵機種青黃不接

2018年01月25日 15:19 中時電子報 喻華德

據大陸《鳳凰網》17日鳳凰軍事評論，中共南海艦隊航空兵轟炸機團以接裝新型轟炸機，推測為轟6KH。該型機比轟6K在機翼下增加一對派龍，用於掛載電戰莢艙，但鳳凰軍評指出這實際上暴露了中共空軍的一項重大弱點，即電戰機青黃不接。

評論員劉暢指出，轟6KH新增的派龍接近翼尖，掛載能力相當有限，著眼於轟炸機無需掛載空對空飛彈的必要，因此這組派龍很可能用來掛載電戰莢艙。此前中共就曾設想為轟6K轟炸機配備國產KG600/800電戰莢艙，使轟炸機在進行遠航作戰時，能壓制敵方的預警機（如E-2C）。轟6KH在2014年首飛，中共為轟炸機配備電戰莢艙的技術探索可能始於更早。

假設中共自初始就計畫配備電戰莢艙予轟6KH，則研發年代相當尷尬。因為在2007年，以殲轟7飛豹戰轟機為基礎研發的飛豹電戰型（大陸軍事迷命名為飛豹電戰型）就已曝光，而大陸官媒在2016年高調曝光了飛豹電戰型的訓練畫面。

但是中共海空軍戰機在遠航訓練中，飛豹電戰型並未參與。因此，轟6KH掛載電戰莢艙或許可推測出，專用型電戰機尚未通過測評因此並未量產。

更為尷尬的是，飛豹電戰型在官媒反復曝光的次年，製造商西安飛機工業（集團）有限責任公司於2017年3月表示，飛豹戰轟機已正式停產。這無疑令中共專用型電戰機的研發雪上加霜。顯然不會在已停產戰機的基礎上，繼續研發電戰型。

目前最可行的方案是以國產的重型戰機殲16為基礎研發專用型電戰機，但在飛豹電戰型與殲16電戰型（大陸軍事迷命名為咆哮16）之間卻明顯的青黃不接。

儘管先前飛豹電戰型已掛載電戰莢艙與鷹擊91反輻射飛彈進行訓練，但對於空中電子對抗這個對中共空軍相對陌生的領域，在形成戰力初期就面臨裝備斷貨是相當不利的。恰在此時，中共的轟炸機編隊開始頻繁遠航。但面對敵方由預警機指揮的戰鬥機機群的空中打擊時依舊脆弱。因此轟6KH不得不通過與戰機一起配備電戰莢艙這種無奈的作法，提升自身的戰場生存率。

綜合目前多方資訊，殲16可能已服役40架（空3師全部換裝）。按照中共「裝備一代、研發一代、論證一代」的裝備研發模式，很可能早已開始研發殲16電戰型，新型電戰機除具備更強的電子對抗能力外，配套彈藥也將由先前源於攻船飛彈的鷹擊91，升級為源於空對空飛彈的雷電10（LD-10），雷電10將讓殲16電戰型具有世界上首屈一指的打擊範圍（80公里，比美軍AGM-88飛彈遠30公里）。

在現有空中對抗模式中，缺乏專用電戰機是中共空軍的弱點。美軍經驗顯示，電戰不僅能在空戰中有效壓制、擊落第五代戰機，更能有效壓制預警機、電偵機，實現戰場對己方的單向透明。

場景換成中國大陸，專用電戰機不僅關乎日後空戰的勝敗，更關乎由轟炸機主導的空中對海、對陸打擊體系是否有效。面對中共在專用電戰機的青黃不接，殲16電戰型將成為中共空中戰力由量轉為質提升的關鍵。

在可預見的時期，周邊國家的電子偵查、空中預警等手段將面臨來自中共的廣泛壓制，這其中的戰術、戰略價值不言而喻。此外海軍可能也會同步發展殲15電戰型，這兩款機型值得密切關注。

(中時電子報)