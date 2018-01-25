綠批運動權被踐踏 藍駁將浮編預算刪除就開會

民進黨團25日召開記者會指出，南屯區文山溫水游泳池，因年代久遠部分設施出現鋼筋裸露、磁磚脫落，因總預算擱置修繕無法推動！（陳世宗攝）

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台中市總預算因藍營杯葛停擺！民進黨團25日指出，南屯區文山溫水游泳池，因年代久遠部分設施出現鋼筋裸露、磁磚脫落，環保局編列經費進行整修，因總預算擱置修繕無法推動；國民黨團反批說，只要市府不堅持翻案，將浮編預算刪減，臨時會就能順利召開。

民進黨團總召李天生指出，文山溫水游泳池是南屯區居民主要運動場所之一，已營運18年，因年代久遠游泳池屋頂鋼樑結構出現嚴重鏽蝕，SPA區牆壁也產生鋼筋裸露情形，泳池走道防滑磁磚及浴室磁磚也有剝落，泳客使用時恐有安全疑慮。

市議員邱素貞說，環保局107年度編列720萬元預算，辦理「台中市文山溫水游泳池建築設施改善及相關設備更新工程」，希望儘速整修後，6月重新開放；目前因總預算遲未通過，工程發包案無法辦理決標，游泳池恐無法按原定計畫重新開放。

民進黨團強調，國民黨團口口聲聲說預算不合理，如果自認擋預算有理，為什麼這麼害怕接受市民檢驗？呼籲出遊的藍營儘速返國召開臨時會，善盡民代職責審預算，接受民主檢驗才是市民之福！

國民黨團指出，各黨團原已達成刪減本預算14億元、基金26億元共識，民進黨團後銜市長命令，欲將列入刪減項目北辦預算、首長宿舍預算、世界設計之都等預算翻案，才是總預算案無法通過關鍵；只要不堅持翻案，將浮編預算刪減臨時會就能順利召開。

(中時)

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