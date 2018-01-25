TSUM TSUM派對嘉年華 Lulu溜進男友懷裡

2018年01月25日 14:47 中時 郭家崴

Lulu認真玩賓果連線，順利獲得貼紙。（鄭任南攝）

Lulu認真玩賓果連線，順利獲得貼紙。（鄭任南攝）

TSUM TSUM超大疊疊樂啟動儀式，由野獸國總經理楊詠喨（左起）、台灣華特迪士尼公司行銷總監吳育達、台北市觀傳局長陳思宇、Lulu、台北101董事長周德宇、台北101總經理陳世明一同參與（鄭任南攝）

台北101今（25日）起至3月4日與迪士尼和野獸國於水舞廣場舉辦「迪士尼TSUM TSUM派對嘉年華」，TSUM TSUM鐵粉黃路梓茵Lulu昨搶玩賓果連線、玩轉彈珠檯，笑說可趁情人節到戶外派對溜冰場「溜進男友懷裡」！

為歡慶活動展開，昨（24日）晚起至26日迪士尼經典米奇頭以綠、藍、紅、黃繽紛四色，於台北101高樓頂冠點亮。活動入口處有TSUM TSUM超巨型2米高大氣球，和全台首次展現的「小飛象熱氣球」，廣場中央還有5米高超巨型TSUM TSUM巧克力屋，處處有驚喜，適合大人、小孩拍照打卡，預估展期可吸引45萬人次參與。

場內有獨家DIY體驗活動，像是「TSUM TSUM 客製商店」的限定萌趣手拿包，可選擇自己喜歡TSUM TSUM角色布章組合，或是體驗「TSUM TSUM 造型氣球」、「TSUM TSUM 皮飾小舖」，與「TSUM TSUM填充頸枕」等DIY。

還有全台首次獨家推出的TSUM TSUM互動遊戲，包括「TSUM TSUM對戰擂台」、「TSUM TSUM 玩轉彈珠檯」、「TSUM TSUM 派對蛋糕」與「TSUM TSUM賓果連線」投籃遊戲等，參與者有機會獲「香港迪士尼樂園套票」，包含香港迪士尼樂園一日門票兩張，及迪士尼探索家度假酒店一晚住宿，一人得獎可兩人同行。

凡購買「TSUM TSUM派對嘉年華」通關護照組，每組500元，含獨家TSUM TSUM派對個性時尚包、活動體驗券10張，可體驗派對嘉年華闖關遊戲和DIY活動；通關護照組+雙層巴士單日票，原價1100元、優惠800元。期間，搭乘雙層觀光巴士有300元優惠票+搭乘打卡禮。

另，因應農曆新年將至，春節期間於「TSUM TSUM服務中心」推出「TSUM TSUM超萌春聯」，增添萌趣年味。

(中時)