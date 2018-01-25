弘道老人福利基金會設計桌遊 傳統料理搖身變為新潮遊戲

2018年01月25日 15:02 中時 陳世宗

玩家根據隨機抽到的料理任務卡，透過輪流擲「烹飪骰」逐步蒐集所需要的食材，讓長輩們同樂。（陳世宗攝）

「蝦咪？阿公阿嬤也愛玩桌遊！」弘道老人福利基金會今年設計原創桌遊「作伙來辦桌」！傳統料理主題搭配新興遊戲，把最熟悉家常菜變做圖卡，玩家可透過遊戲指示獲取道具食材、完成任務；就算是輕微失智長輩，也能透過家常料理回憶起以往的做菜經驗。

弘道老人福利基金會25日舉辦「總鋪師爭霸戰」，邀請17位西屯福氣長青快樂學堂長輩們同樂，遊戲過程中，阿公阿嬤們為能夠贏得總舖師稱號，個個屏氣凝神，絲毫不錯過任何選擇機會；為更有臨場感，學堂志工們還在一旁廚房張羅桌遊圖卡上美食，完美呈現遊戲裡出現的12道佳餚。

爭霸戰中最高齡88歲的陳奶奶，雖有輕微失智但也融入在遊戲裡，玩得不亦樂乎！遊戲過程偶爾需要志工在旁協助，但是看到陳奶奶把麻油雞的做法積極地跟其他長輩分享，更邀請大家一起到家中作客；輕微失智的長輩也能透過家常料理回憶起以往做菜經驗。

弘道老人福利基金會主任黃珮婷說，一開始弘道進行長輩關懷訪視時，是志工帶一盒彩色筆、一張紙去嘗試讓長輩畫畫，後逐漸把市售的桌遊導入到服務中，促進志工與長輩交流，豐富居家長輩生活；後來發現專為長輩設計的桌遊較少，才想研發適合長輩的桌遊。

黃珮婷指出，過年期間來場料理爭霸戰，全家大小皆能一同參與，如能將料理實際烹調出來，更有團圓過節氣氛，一套定價600元；即日起到2/8日於弘道官網、粉絲專頁都有優惠訊息享88折528元，收入全部運用在全年長輩關懷服務推廣上，邀請大家一起「作伙來辦桌」！

(中時)