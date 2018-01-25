渡邊滿里奈愛台灣傳統味 連這個也敢吃

2018年01月25日 14:17 時報周刊 溫博鈞

渡邊滿里奈（左）單曲低齡奪冠紀錄長達15年才被後藤真希（右）打破。（取材自網路）

因綜藝節目《校園瘋神榜》在台灣頗具知名度、2001年曾任台灣觀光局代言人的藝人渡邊滿里奈藉節目來台，介紹台灣觀光，是觀光局首度邀請訪台為台灣宣傳觀光的日本藝人，並曾出過兩本台灣旅遊書，是帶領日本「哈台」的始祖。

現已47歳的她這回在節目中走訪的儘是茶藝館、佛跳牆專賣店、中藥行等健康行程。吃佛跳牆時她對雞睪丸毫無抗拒，一口咬進口中，工作人員當唱說：「觀眾會想：『哇，渡邊滿里奈在吃雞睪丸呢。』」只見渡邊滿里奈冷靜地回答：「是這樣沒錯呀。」不改天真個性。節目主持人有吉弘行也笑她：「這時為了電視效果，藝人通常會裝一下不敢吃的表情，渡邊則是毫不猶豫地整個吃下去。」引來大笑。

渡邊滿里奈是「AKB48」製作人秋元康在1980年代中期製作的素人女團「おニャン子クラブ」編號第36號團員，她入團後人氣直升，很快就單獨出片，1986年10月的個人首單〈來個深呼吸〉在當時創下ORICON公信榜首次進榜便排名第1的年齡最低記錄（15歲11個月），這個紀錄一直持續了長達15年，在2001年才被「早安少女組。」的後藤真希（15歲6個月）以〈愛的大笨蛋〉打破。

(時報周刊)