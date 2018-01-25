人才專法上路！國外電競高手 將可在台授課

2018年01月25日 14:38 中時 張理國

職場大黑馬！電競職缺5年激增2倍，呼應產業需求「外國專業人才延攬及僱用法」將於2月8日上路。國發會副主委高仙桂表示，將開放電競選手等具專門技術的外國教師，可在補習班任教授課。

人力銀行調查，遊戲電競產業成為職場黑馬，職缺約1.2萬個，5年暴增2倍，遊戲電競高階主管月薪8.7萬元，高薪誘人。行政院會上午聽取國發會相關報告，副主委高仙桂表示，「外國專業人才延攬及僱用法」2月8日上路，牽涉11項子法修訂，多數將於2月預告期滿，可逐案對外發布。

高仙桂說，修法前只有外國語文教師可在補習班授課，但修法後鬆綁相關規定，開放具有專門知識或技術的外國教師在補習班授課，依據經濟部預告，包括數位遊戲、電腦動畫漫畫、體感科技產業的外國人，像是電競選手，也可以在補習班進行實際技術教學。

高仙桂說明，專法新增了「外國特定專業人才」項目，目前經濟部、科技部、教育部等相關單位也正預告相關資格要件，包括薪資、學歷及特術技術專長。除了文化藝術與體育類未訂定以外，其餘月薪應達新台幣16萬元以上。此外，這些特定外國專才可申請「就業金卡」，可自由尋職及轉換工作，並享有來台前三年的年薪超過300萬元部分折半課稅的租稅優惠。

行政院長賴清德在院會裁示，為提高外國人才專法立法效益，請各相關部會配合2月8日施行日期，加速完成子法及其他配套。另為發揮外國人才專法之攬才綜效，請經濟部提升「Contact Taiwan」網路媒合人才平台成為國家級單一攬才入口網，並於1個月內整合外交部、教育部、內政部等相關部會資源，將整體規劃提至「育人攬才及移民政策專案會議」報告。

而對於國發會農曆年後可望宣布新移民法政策走向，高仙桂說，移民政策方向正在規劃，年前將向賴清德初步報告，原則是優先確保不影響台灣人就業機會跟薪資水準。

(中時)