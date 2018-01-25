高市岡山衛生所 成立遲緩兒聯合評估中心

2018年01月25日 14:47 中時 郭韋綺

高雄市岡山區因缺乏遲緩兒評估機構，到醫學中心掛號車程往返耗時，還得排隊等上2至3個月，才能輪到接受治療評估，為此岡山衛生所成立北高雄兒童發展聯合評估中心，25日揭牌，以單一窗口受理，免去家長奔波看診辛勞。

所長謝米枝指出，去年底曾規畫6周在岡山地區進行初步篩檢，發現77例中，26例疑為發展遲緩兒，其中，超過一半比例是1到3歲兒童，這代表只要早發現、早療育，遲緩兒仍大有機會趕上同齡孩子。

目前衛生所每周四固定進行預防保健注射，同步幫孩子做身心評估，一旦發現疑似個案，將於每月最後一個周四，與大同醫院進駐醫療團隊共同會診，邀來心理師、職能職療師、物理治療師聯合評估鑑定，若確診，進而安排申請身障手冊，愈早接受療育，改善空間愈大。

大同醫院小兒科主任周柏青表示，根據國外醫學統計，發展遲緩兒童約占6歲以下兒童人口8%，愈早接受療育，改善空間愈大，以高雄市為例，每年6歲以下遲緩兒約8000名，但被發現而接受早療的遲緩兒恐怕不到1/5。

他也提及，從過去案例研究發現，1/3遲緩兒遭受虐待情形，可是學齡前於家中遭虐，往往不易察覺，社福體系也常因無法取得相關證據，降低介入效率，期盼聯合評估中心發揮第一時間篩檢功能，列管高風險家庭，減少兒虐案件。

(中時)