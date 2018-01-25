許朝和種愛玉超厲害　1年可收4穫

野生愛玉子1年採收1次，許朝和栽種的卻可年收4穫；這兩天冬收，忙著削皮、乾燥加工。（沈揮勝攝）

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許朝和種植愛玉子，雄株、雌株精算搭配，產量高、果膠含量多。（沈揮勝攝）
愛玉子授粉仰賴愛玉小蜂蟲癭，沒長翅膀的是雄蟲。（沈揮勝攝）
長有翅膀的是雌蟲。（沈揮勝攝）
愛玉子採收後加工處理。（沈揮勝攝）

南投縣水里鄉「牛轀轆」地區農友許朝和，這兩天正在採收愛玉子。山區野生的愛玉1年可收1穫，但他所種的，從去年5月至今，已經採收第4次！許朝和說，1年多收關鍵在於尊重自然、充分與生態融合。也因其高產量與高品值，讓他成為中台灣知名「愛玉達人」。

一般野生愛玉子，洗果膠的用水比例約在1比40到60之間，品質較差者甚至低於30；但許朝和與兒子許燦庭所栽植的，比例高達1比100或更高，相當於1兩愛玉子可洗出 6.5到7斤的愛玉凍，份量和效率具佳，成了行家搶手貨。

許朝和說， 愛玉子屬隱花果，雌雄異株，需靠愛玉小蜂幫忙授粉；因此同一園區雌株、雄植株要同時存在，且需精算最佳的搭配比例；使用有機肥料、不施藥，噴農藥會傷到小蜂蟲癭，造成無法授粉。

他說，產期靠個體基因篩選，搭配昆蟲、生態和雄雌植株比例，5月、7月、10月及翌年1月都可採收！許朝和家住水里鄉永興村濁水溪畔，苗木與果實可洽0912-977396。

(中時)

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