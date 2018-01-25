中市副市長林依瑩 盼透過花博延續扎根美感教育

2018年01月25日 15:02 中時 陳世宗

106學年度「台中市公私立高級中等學校校長會議」25日在后綜高中展開，49位公私立高中校長齊聚一堂，透過對話凝聚教育共識。台大教授葉丙成也受邀分享如何以新思維面對年輕世代的教育課題，新漢股份有限公司董事長林茂昌則從產業界觀點分析工業4.0人才培養方向。

今日會議由教育局長彭富源主持！林依瑩指出，台中世界花卉博覽會將於今年登場，市府特別在學校課程中導入美感教育，希望透過高中職的推動為學子們的美感向下扎根；未來的競爭力在於美感，花博作為世界級的盛大活動，市府除舉辦花博外，更要透過花博改變城市，提升民眾的美感教育，讓美感融入每個人的日常生活中。

林依瑩表示，各界都相當關心的反毒議題也不容忽略，她認為提供孩子良好的運動及休閒場所是反毒的作為之一，創造越多正常社交活動給孩子，有助降低他們誤入歧途的機會；未來反毒行動可多加鼓勵高關懷與高風險可能會吸毒的孩子，引導他們參與報名運動賽事，多走出戶外並從中獲得肯定與成就，同時也能修復家庭關係，透過提供對焦的協助，讓反毒作為更加扎實。

教育局指出，市府致力推動以「產學訓用」為主軸的「青年希望工程」，整合各局處資源，培育產業需求人才，鏈結國中小、高中職、技專校院及在地產業，讓學習資源向上延伸、向下扎根，縮短學用落差，並提供學生適性就學、就業機會，未來除持續深化與產業鏈的串連外，也將擴大至綠能及ACG(動畫Anime、漫畫Comics、遊戲Games)產業，提升青年職涯發展能量，落實適性發展。

(中時)